Het gezonde leven in Súdwest-Fryslân

Nederland telt veel bluegrassbands en de leukste daarvan staan op het ROOTS, BLUES & BLUEGRASS FESTIVAL met Herman Brock Jr., Blue Grass Boogiemen, The Royal Hillbilly Club, 10.000 Volt Blues Band, The Electric Hollers en Erik Ankoné.

Herman Brock Jr. is een Nederlandse bluegrass-, Americana- en blues muzikant, multi-instrumentalist (gitaar, banjo, mandoline, contrabas en dulcimer) en singer songwriter. Hij werd geboren op 18 september 1970 in Winterswijk en groeide op in Terneuzen. Als tiener speelde hij al gitaar in de band van zijn vader. In 1999 richtte hij met bassiste Lizz Sprangers de band Eurocasters op en toerde hiermee meerdere keren door Texas. In 2006 richtte hij samen met Lizz Sprangers (bas, rubboard, vocals) en Geertje van den Berg (mandoline, autoharp, vocals) de bluegrass- en old timeband Brock & the Brockettes op. Sinds 2009 speelt Brock (gitaar, vocals) ook met zijn bluegrassband Brock’s Blue Grass Bunch, die verder bestaat uit Lizz Sprangers (bas), Henk van der Sypt (mandoline), Hans Wolters (banjo) en David Piedfort (dobro). Met deze band heeft Brock in Kentucky getoerd. Wie bluegrass in Nederland zegt, zegt Herman Brock. Samen met de leden van The Brockettes, The Blue Grass Bunch en met andere groten uit de top van de Nederlandse bluegrass-scene.

Het Utrechtse Blue Grass Boogiemen, ooit opgericht als de Hillbilly Boogiemen, beperkt zich niet alleen tot bluegrass, maar gooit ook een flinke portie Rockabilly en Oldtime Country in hun muziek.

De nummers behandelen de onderwerpen van het leven, zoals eenzaamheid, wanhoop en de dood, en zijn op een klassieke manier geschreven zodat maar weer eens wordt onderstreept dat ook deze vorm van de blues haar tijdloosheid heeft bewezen.

Cowboy coverband ‘The Royal Hillbilly Club’ speelt oude en nieuwe pop- en rockhits, met hier en daar een country-klassieker tussendoor. Van Johnny Cash tot Britney Spears en van Radiohead tot Normaal, niets is te gek voor deze vijf bandieten. Maar wat de band zo anders maakt? Het repertoire wordt gemarineerd in zelfgestookte moonshine en daarna gebarbecued boven een enorme houtskoolgrill. Dit recept voor ‘A True American Spirit’ zorgt voor aanstekelijke en vooral dansbare Hillbilly bluegrass- en countrycovers, nog swingender dan het—herkenbaar gebleven—origineel. Met The Royal Hillbilly Club wordt het gegarandeerd een feestje waar de cowboyhoeden de lucht in vliegen.

Erik Ankoné is een bevlogen performer die zijn hart in elk lied stort. Zijn blues en folk liedjes bouwen op de tradities van simpelheid en eenvoud van de blues en de verhalendheid van folkmuziek. Zijn repertoire bestaat deels uit eigen werk, deels uit traditionals die uiteraard in een eigen jas zijn gestoken. Tussen de nummers door vertelt hij graag de mooie verhalen die achter de muziek schuil gaan.

Erik is volledig autodidact en zingt al sinds jongs af aan in een bluesband. Later is hij solo gaan optreden en is toen met zijn kleine repertoire een paar maanden door de Verenigde Staten gaan reizen. Door overal op te treden en veel met lokale muzikanten te spelen is dat repertoire gegroeid tot wat het nu is.

Electric Hollers, een dynamische rauwe blues rock band uit Leeuwarden, laat zich inspireren door oude blues en classic rock bands. Ze experimenteren binnen een muziekvorm die je meesleept naar de oude tijd en laten zien hoe ze met deze invloeden juist de grenzen kunnen opzoeken en een sound creëren die past bij deze tijd.

Verwacht lang uitgevoerde jams en instrumentale uitingen waarbij de muzikanten al hun bloed, zweet en tranen geven om een concert te geven. Tim Birkenholz op gitaar en zang, Inge de Vries op bas en Max Mollema op drums.

10.000 Volt Blues Band staat voor vuige blues waar zelfs de fundering van gaat zwingen. Dat is wat je hoort als de 10.000 Volt Blues Band begint met spelen. Maak samen met dit viertal een reis van Chicago tot aan de Mississippi Delta waarin legendes als Little Walter, Muddy Waters, Paul Butterfield en Slim Harpo voorbij komen