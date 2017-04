Uniform met een bijzonder verhaal in Modelspoormuseum

Sneek – Van loopjongen tot hoofdconducteur. Dat is het bijzondere verhaal van de 93-jarige Liekele Kazimier uit Leeuwarden. Zijn verhaal en uniform zijn in het museumweekend te zien in het modelspoormuseum in Sneek.

Als op één na oudste kind groeide Kazimier op in een spoorweggezin. In 1938 ging hij als 14-jarige werken bij de spoorwegen. Eerst als loopjongen en later als telegrafist op het telegraafkantoor in Leeuwarden. Daar seinde hij berichten in morse over naar andere stations. Pas toen hij in 1946 werd bevorderd tot “1e arbeider treindienst”, mocht Kazimier meerijden op rijdend treinmaterieel. Door in de avonduren te studeren kon hij zich opwerken tot conducteur. En in 1954 werd hij in Enkhuizen bevorderd tot hoofdconducteur. Na 43 jaar bij de spoorwegen ging Kazimier in 1981 met pensioen. Zijn uniform heeft hij geschonken aan het modelspoormuseum in Sneek. Daar is ook zijn levensverhaal te lezen inclusief unieke foto’s uit het leven van deze echte spoorman.

Het Nationaal Modelspoor Museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag en op zondag van 13 tot 17 uur. Op zaterdag is het museum vanaf 10 uur al open. Alle informatie is ook op www.treinenmuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Uniform met een verhaal. Foto Jan Willem van Beek