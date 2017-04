Sneker Weerman: Zon en wolken

Sneek – We verblijven op dit moment, bij het schrijven van dit weerpraatje, in een opklaringsgebied. Wolkenvelden drijven ten westen over het land. Vandaag is het dan ook een kwestie van opklaringen en af en toe wolkenvelden. De wind is niet al te sterk uit het noordwest tot westen en de temperatuur komt vandaag op een 14 graden uit in de stad.

Komende nacht wolkenvelden, ook opklaringen en er kan zich boven de weilanden mist vormen. De temperatuur daalt naar circa 3 graden in de opklaringen. Morgen een zwakke, af en toe matige, westelijke wind. Er komen wolkenvelden voor, vooral in de middag het zonnetje erbij. Het wordt weer iets warmer, 15 graden.

Zondag is de beste dag van de week. De wind is zuidelijk geworden en de zon doet flink haar best. We zien dat terug in de temperatuur, die komt in de stad op een 18 graden uit.

Helaas is het vanaf maandag weer over met de warmte. We gaan een week met kouder weer tegemoet, vanaf dinsdag stijgt de neerslagkans met later in de week zelfs kans op wat winterse neerslag. De wind kiest dan de noordwest tot het noorden en neemt sterk toe.