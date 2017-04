Helga van Leur “Gedragsverandering begint met Passie”

Sneek – Het heeft zin om als individu kleine stappen te zetten voor een duurzame wereld. Dat was de boodschap van RTL4 weervrouw Helga van Leur op 5 april tijdens de ledenbijeenkomst van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Met een aanstekelijk betoog wist zij ruim 600 leden te inspireren en gaf ze praktische handvatten om zelf een bijdrage te leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem.

“Stel u weegt 80 kilo en gaat slapen. ’s Morgens wordt u wakker en blijkt u inmiddels 120 kilo te wegen. Dat is even schrikken, of niet?” Met deze sprekende vergelijking schetste Helga van Leur de situatie waar onze aardbol zich momenteel in bevindt. “In de afgelopen 160 jaar is het CO2-gehalte in onze atmosfeer met 45% gestegen. Het is het extreem hoge tempo van de veranderingen die de problemen veroorzaken.”



Het succes van Tesla

Met ons verstand weten we dat allemaal wel, toch veranderen we niet massaal ons gedrag. “Dat heeft te maken met ons brein”, legt Van Leur uit. “Daar botst verstand met emotie. We wéten dat onze auto vervuilt, maar de vrijheid die de auto ons geeft voelt zó goed!” Succesvolle gedragsveranderingen beginnen dan ook met passie, betoogt Van Leur: “Dat zie je aan het succes van de Tesla. Deze elektrische auto geeft liefhebbers van een mooie stoere auto een groen alternatief.”

‘Groen gedrag’ vindt navolging

Van Leur geeft haar publiek een advies mee: “Ga op zoek naar uw eigen passie en onderzoek welke veranderingen binnen uw bereik liggen. Geloof me: uw ‘groene gedrag’ zal navolging vinden! Want wij mensen apen elkaars gedrag na. Toen ik zonnepanelen op mijn dak legde trokken buurtbewoners in eerste instantie hun neus op: zonnepanelen waren lelijk. Inmiddels zijn nagenoeg alle daken in mijn wijk voorzien van zonnepanelen.”