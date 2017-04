Een trotse Sneker draagt een SNEEKR

Sneek – Als je trots op Sneek bent en dit op een stijlvolle manier wilt laten zien kan dat vanaf nu! ‘Roekeloos’ heeft sinds kort een shirt met de SNEEKR opdruk.

Roekeloos is opgezet door Kevin Tadema en Roel Wymenga. Kevin is geboren en opgegroeid in Sneek. Roel komt eigenlijk uit Gauw, maar was altijd al meer in Sneek te vinden dan daar. “We vinden het super tof om iets met onze thuisstad te kunnen doen! We wonen nu in Leeuwarden voor onze studies maar zijn allebei nog regelmatig in Sneek te vinden.” Voor nu hebben we alleen de SNEEKR shirts voor mannen, maar als er vraag naar is willen we ze ook snel voor vrouwen produceren!

De shirts zijn enkel verkrijgbaar via de webshop. Het zijn niet de goedkoopste shirts, dit komt omdat ze hebben gekozen voor een kwalitatief duurder model. Het shirt is gemaakt van katoen en elastaan en heeft een slim-fit. Roekeloos staat ook altijd open voor suggesties dus als je een idee hebt voor een tof Sneeker kledingstuk dan kun je deze opsturen via de website https://roekeloos.nu