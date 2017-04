‘Ik en de oorlog’ bijzondere samenwerking jeugd Sneek en AZC

Sneek – Op 2, 3 en 4 mei wordt er in de bibliotheek van Sneek een bijzondere theatervoorstelling uitgevoerd door jongeren uit Sneek en jongeren uit het AZC in Sneek: ‘Ik en de oorlog’. Het initiatief daarvoor is afkomstig van twee Friezinnen om útens Geartsje Postma en Janneke de Haan, oprichtsters van de Stichting Haring & Hummus.

Belangrijkste doel van deze stichting is om vluchtelingen en hun Nederlandse buren op een creatieve manier nader tot elkaar te brengen. ‘Ik en de oorlog’ is het tweede community art project van Haring & Hummus en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen.

Sneek – ‘Ik en de Oorlog’

Eind 2016 gaven Geartsje en Janneke voor de bibliotheken van Friesland een presentatie over de werkzaamheden van de Stichting Haring & Hummus, waarop zij werden benaderd door de locatiemanager van Sneek Dilly van Empel, die een dergelijke activiteit graag in de bibliotheek van Sneek plaats zou zien vinden. Ook het COA zag heil in een jongerenproject omdat met name de groep asielzoekers tussen de 17 en 25 jaar op alle fronten buiten de boot dreigt te vallen. Ze zijn niet meer leerplichtig, maar mogen zonder status ook niet aan het werk, dus isolement ligt op de loer.

Janneke was in Leeuwarden betrokken bij een project in het kader van het landelijke initiatief ‘Theater na de Dam’. Hierbij spelen op de avond van 4 mei in het hele land artiesten, toneelspelers, muzikanten en jongeren voorstellingen, die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog of via die oorlog reflecteren op de wereld van vandaag. Ze stelde voor om het theaterproject in Sneek onder de paraplu van Theater na de Dam te scharen, maar er dan niet alleen de Tweede Wereldoorlog in te betrekken maar ook de oorlog in Syrië, waarvoor zoveel vluchtelingen een veilig heenkomen in Nederland hebben gezocht.

Interactieve voorstelling

De animo bleek voldoende groot, zowel onder de Sneker jongeren als de vluchtelingen. Na een aantal introductieavonden vond op zondag 26 februari in de bibliotheek in Sneek de interviewmiddag plaats. Daarbij werden drie inwoners van Sneek, die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, geïnterviewd en drie Syrische broers die voor ‘hun eigen’ oorlog op de vlucht zijn geslagen. De interviews worden door Janneke de Haan uitgewerkt in een script, dat de rode draad door het theaterstuk vormt.

De eerste voorstelling, tevens de generale repetitie vindt plaats op 2 mei. De andere twee voorstellingen zijn op 3 en 4 mei. Alle voorstellingen beginnen om 20:30 uur, duren een uur en vinden plaats in de Bibliotheek van Sneek aan de Wijde Noorderhorne. De kaartjes kosten voor leden van de Bibliotheek € 10 en voor niet leden € 12,50. De website, en daarmee de mogelijkheid om kaarten voor deze bijzondere voorstelling te reserveren, komt aanstaande vrijdag online.

Fotografie Leoni Pirenne