Benefietlezing Henk de Velde voor Geauke’s Dolfijntherapie

Sneek – Op 8 april (aanvang 20:00 uur) vindt er in de Baptistenkerk aan de Selfhelpweg 22 in Sneek een benefiet lezing plaats met Henk de Velde, de bekende zeezeiler, ten bate van de Dolfijtherapie van Geauke de Visser uit Sneek.

Geauke is een jongen van 15 jaar. Hij heeft het Downsyndroom en is autistisch. Twee jaar geleden werd bij hem de diagnose acute lymfatische leukemie vastgesteld. “Op die bewuste vrijdagmiddag dat wij het hoorden, zakte de hele wereld onder mijn voeten vandaan”, vertelt zijn moeder Anneke de Visser, die samen met haar man Henk en Geauke ‘s jongere broertje Jelmer in Sneek woont. Nu, twee jaar later, is Geauke genezen verklaard, gaat hij weer naar school en is er weer toekomst en zijn er plannen. Hele bijzondere plannen!

Therapie met Dolfijnen

In november willen wij met Geauke naar het Curaçao Dolfin Therapie Center. Door interactie tussen dolfijnen en kinderen zoals Geauke kan de ontwikkeling van taal- en spraakcombinatie en lichamelijk gedrag bevorderd worden. Geauke heeft door de leukemie een achterstand van twee jaar in zijn ontwikkeling opgelopen. Het zou fantastisch zijn als we met elkaar naar Curaçao kunnen om deze therapie te volgen.” Echter, er hangt echter een hoog prijskaartje van €20.000 aan het hele project… De familie organiseert allerlei acties om het geld bij elkaar te krijgen om hun voornemen om met Geauke naar de Dolfijnen te gaan te realiseren. Dit is er een van.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de benefietlezing te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid om het gezin financieel te steunen in hun initiatief. Alle beetjes helpen (NL36RABO0317059718)

Foto Jolanda Siemonsma