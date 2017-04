Programma Theater Sneek 12 t/m 15 april

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Her Majesty met Déja Vu – A tribute to Crosby Stills Nash and Young

Her Majesty brengt met ‘Déjà vu’ een puntgaaf eerbetoon aan vier legendarische muzikanten

en hun onvergetelijke songs. In 1969 ontdekken Crosby, Stills en Nash dat hun stemmen op

een fraaie manier bij elkaar kleuren. Van hun eerste album, met nummers als ‘Suite: Judy

Blue Eyes’ en ‘Helplessly Hoping’, hoort u de hoogtepunten. Een jaar later voegt Neil Young

zich bij hen. Ze spelen op Woodstock en maken het meesterwerk ‘Déjà vu’, een album dat

door ‘Her Majesty’ integraal ten gehore wordt gebracht. Ook muziek van The Byrds, Buffalo

Springfield en The Hollies: topbands waar het viertal voor hun samenwerking deel van

uitmaakten staan op de setlist. Het programma wordt gelardeerd met (film)beelden.

Muziek // wo 12 april 2017 // 20.15 uur // € 22,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Philippe Elan, Renée van Wegberg en Rolf Koster met Vive la France 2

Hoe hou je het vakantiegevoel vast? Luister naar de muziek van de zoete herinnering! Dus voilà: de beste chansons worden ontkurkt. In Vive la France 2 nemen drie in de Franse taal gespecialiseerde topzangers u mee op reis langs de mooiste muziek van la douce France. Met het live combo brengen ze terras en Tour dichtbij. Net als bij de eerste succesversie van Vive la France, maar nu met nóg meer vertrouwde hits. Want ze zijn nog lang niet uitgezongen! Logisch, met een taal die van zichzelf al als muziek in de oren klinkt.

Deze keer laden de zangers en het live combo hun auto vol met het beste repertoire van Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Stromae, Michel Fugain, Jacques Brel, Dalida, Gérard Lenorman, Julien Clerc, Edith Piaf, Adamo en andere grote namen van het Franse lied. Samen met het publiek maken ze een muzikale reis, via romantisch Parijs naar de Cote d’Azur, slingerend langs dromerige dorpspleintjes, sfeervolle wijnhuizen en bistro’s. Ruik de geur van vers gebakken stokbrood en lavendel en proef van de Franse cultuur. En van de liefde, natuurlijk. Stap in en geniet mee. Want waar het goed is, keer je graag terug. En van mooie muziek krijg je nooit genoeg.

Muziek // do 13 april 2017 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Allerlaatste kans: Hans Liberg Tralalala voor iedereen

Hans Liberg stopt er bijna mee. In het staartje van dit seizoen is hij nog met zijn voorstelling Trálálálá voor iederéén! te zien in Theater Sneek. Trálálálá voor iederéén!!, zijn zeventiende voorstelling, is een supra-internationale show, vol humor en met muziek overal vandaan, op tientallen instrumenten, die Hans Liberg zoveel mogelijk zelf zal bespelen. En ondertussen leer je d’r óók nog wat van. Dé ideale muziekles.

Henk van Gelder (NRC): “Libergs grote voorbeeld, de Deense pianopias Victor Borge, heeft zijn leven lang de lachers op zijn hand gehad met hetzelfde, beperkte repertoire. Daarentegen voorzag Liberg zijn muzikale fruitmand steeds weer van nieuwe variaties.”

Na vijfendertig jaar continu in de theaters te hebben gestaan, heeft Hans Liberg besloten om een pitstop in te lassen. De Nederlandse musicoloog en cabaretier speelde jaarlijks meer dan honderd voorstellingen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland was Hans Liberg jarenlang op het podium te bewonderen.

Cabaret // vr 14 april 2017 // 20.15 uur // € 29,00 // Tüöttenzaal, Westersingel // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Poems and Paintings door Dansgroep Duende en Jeugd Dans Opleiding Fryslân

Op zaterdag 15 april is de moderne dansvoorstelling ‘Poems & Paintings’ te zien in Theater Sneek. De in totaal zeven choreografieën zijn gebaseerd op romantische en magisch-realistische werken van schilders en dichters. Wereldberoemde meesterwerken van Lourens Alma Tadema, Maurits Escher, Berthold Brecht, Adriaan Roland Holst, René Magritte en Pyke Koch zijn omgesmolten tot bewegingsfrasen, decors en visuals die een verbeelding van deze kunstwerken vormen. Met muziek van onder anderen Igor Stravinsky, Philip Glass, Kurt Weil en Ludovico Einaudi.

De artistiek leider en choreograaf Grietine Molenbuur is voor het tot stand brengen van deze voorstelling een bijzondere samenwerking aangegaan met de gastchoreografen Karin Lambrechtse (ex-danseres Introdans), Thom Stuart (choreograaf bij DDDDD) en Rutkay Ozpinar (danser en choreograaf). Al met al, een voorstelling met een enorme diversiteit in dansstijlen, kostuums, muziek en sfeer.

Dans // za 15 april 2017 // 20.15 uur // € 14,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

