Pluim voor patiëntveiligheid apotheek Antonius Sneek

Sneek – De ziekenhuisapotheek van het Antonius Ziekenhuis in Sneek kreeg een pluim van GS1 in de categorie “gezondheidszorg”. GS1 is een wereldwijde organisatie gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden op het gebied van elektronische communicatie tussen bedrijven. Eén van hun meest bekende producten is de barcode. Door de barcode op elk geneesmiddel te scannen, wil het Antonius Ziekenhuis zoveel mogelijk fouten met medicatie voorkomen.

Door het consequent toepassen van scanbare barcodes, waarbij menselijke fouten nog meer worden uitgesloten, heeft de ziekenhuisapotheek een grote stap richting 100% medicatieveiligheid gezet. “Deze ziekenhuisapotheek vervult een voortrekkersrol in Nederland,” aldus het juryrapport. Met de pluimen wil GS1 succesvolle projecten voor het voetlicht brengen, andere organisaties in de sector inspireren en organisaties die het goed doen in het zonnetje zetten.

Drijvende kracht

Ziekenhuisapotheker dr. Michiel Duyvendak was de drijvende kracht achter het onderzoek van het Ministerie van VWS naar de invoering van barcodes op medicatie. “In het Antonius Ziekenhuis laten we niet alleen zien dat het mogelijk is om dit in te voeren, maar vooral het belang van deze relatief eenvoudige techniek. Uit het VWS rapport blijkt dat in Nederland jaarlijks circa 47 doden, 250 gevallen van ernstige schade en bijna 10.000 onnodige ligdagen als gevolg van medicatiefouten voorkomen kunnen worden door het scannen van de barcode van de medicatie op het moment van toedienen. Uit de literatuur blijkt dat er bij 8 op de 100 toedieningen in ziekenhuizen iets fout gaat zonder de inzet van technologie. Dit komt door de hoog complexe omgeving waarin de verpleegkundigen moeten werken en de grote hoeveelheid toedieningen en controles die er daarbij zijn met verschillende medicatie. Hoe getraind en geconcentreerd ook, de mens is niet de beste om dit soort controles uit te voeren,” aldus de apotheker.

Michiel Duyvendak: “We zijn hier nu ruim zes jaar mee bezig en het was vooral een kwestie van een lange adem. Dit is een hele goede steun in de rug, een erkenning voor onze getoonde passie en belangrijk voor patiënten. Ik heb dit vak ooit gekozen om mensen beter te maken en wij willen er hier in Sneek alles aan doen om fouten bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Het meeste respect heb ik voor de mensen die iedere dag de barcodestickers plakken op de producten die dit vanuit de industrie niet op het kleinste niveau hebben. In ons geval betekent dat zo’n 200.000 stickers per jaar. Maar ook de verpleegkundigen moesten veel energie steken in een nieuwe werkwijze. Doel van mijn landelijke ambassadeurschap is dit samen met andere ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de industrie en softwareleveranciers op te lossen, zodat het geheel nog gebruiksvriendelijker, efficiënter en dus veiliger wordt.”

Michiel Duyvendak geeft verder aan: “Naast de barcodetechnologie is het Antonius Ziekenhuis als eerste ziekenhuis van Nederland sinds 2014 actief met MedEye, waarmee aan het bed de eindcontrole van de medicatie plaatsvindt. We starten binnenkort met de ontwikkeling van de herkenning van hoeveelheden, bijvoorbeeld bij insulinespuiten en bij het klaarmaken van infusen, daar liggen nog grote risico’s die we daarmee kunnen vermijden.”

Fotobijschrift: Cornelis Ernst, Feikje Groen, Edwin Muis en Michiel Duyvendak van de apotheek van het Antonius Ziekenhuis (v.l.n.r.) met de GS1 pluim voor barcodes op medicatie.