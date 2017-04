‘Brechtakkoard’: blijf maar gewoon dan word je vanzelf bijzonder

Ysbrechtum – Het bestaat nog. Te midden van het spektakel, tussen Kamerkoren, Oratoriumkoren, Shantykoren, Smartlappenkoren, Cantorijkoren, Popgroepkoren en ensembles, zijn er ook nog de ‘gewone’ koren. Vanouds her kennen we ze. Pakweg een groep van 40 mannen en vrouwen die vierstemmig nummers zingen.

De definitie van Zangkunst of zingen is wat afstandelijk: Muziek maken met de menselijke stem door woorden of andere klanken maar het klopt wel. Als je een mooi gecomponeerd en geschreven lied instudeert, worden die klanken tot een hoorbaar en zichtbaar genot om er aan deel te nemen en mee te beleven.

In Ysbrechtum is er zo”n gewoon koor, ‘It Brechtakkoard’ dat daar op oefent. Gewoon, elke woensdagavond om de veertien dagen in het dorpshuis. Het bijzondere is dat oefening, het klinkt clichématig maar is toch zo, kunst baart. Soms moeizaam, vaak vlot, wordt een zangnummer tot een harmonieus klinkend geheel. En veelal is er de herkenning van de bezoekers van een concertje met wat ze eerder hoorden, zagen op tv, radio of van andere koren. En als ze het dan ervaren komt er wel het verlangen ook mee te doen, deel uit te maken van zo’n koor.

“Is dat moeilijk vragen velen zich af? Laat de badkamer de badkamer en kom ook zingen in een koor”, aldus voorzitter Joute de Graaf. “Ook wij moeten knokken om het ledental op peil te houden in een wereld die weg van individualiteit heeft gekozen. Ook wij hebben last van vergrijzing terwijl de nummers die gezongen worden de jongeren kunnen aanspreken en fris zijn. De dertigers, veertigers en vijftigers moeten zich uitgenodigd voelen om ons te versterken want we willen uitstijgen boven het niveau van ‘kampvuur zingen’.”

Meer info via joutedegraaf@home.nl of kijk op de website van http://www.ysbrechtum.com Klik bij verenigingen en klik op It Brechtakkoard.

Foto Henk van der Brug