Waterpoortboys wint verdiend

Sneek – Waterpoort Boys heeft vanmiddag aan de eerste opdracht voldaan. De brigade van Richard de Jong en Tinus Vermaning was na een matige openingsfase veel te sterk voor SC Bant en verliet het hoofdveld van Sportcentrum Schuttersveld met een dik verdiende 3-1 zege op zak.

Die zege leek in de beginfase van het duel overigens verder weg dan ooit, want al in de tweede minuut ontbrak bij een hoekschop van SC Bant de defensieve organisatie en dat bood Stefan Kramer de gelegenheid om de 0-1 tegen de touwen te werken. Die tegenslag had nog geen twee minuten later nog groter kunnen uitvallen, maar tot opluchting van het thuisfront werd de inzet van de polderbewoners op het laatste moment nog tot corner verwerkt. SC Bant voetbalde op dat moment gemakkelijker en Waterpoort Boys kwam in het stuk eigenlijk niet voor. De enige aanzet in de openingsfase die op een aanval leek, bloedde dood doordat de eindpass op Kevin Kedde niet zuiver genoeg was Pas na een kleine twintig minuten zorgde de thuisclub voor de eerste dreiging, maar Stefan Kroon kreeg de bal niet goed meer, waardoor Bant-doelman Timo van Wegen uiteindelijk niet in problemen kwam. Dat kwam hij even later ook niet, omdat de voorzet van Kroon op Robert Minks net te scherp was.

Vervolgens resulteerde een vrije trap van de gasten bijna in de 0-2, waarna een actie van Richard Hamstra niet meer dan een hoekschop opleverde. Die corner leverde wel een schietkans op, maar de inzet was te slap om kleur op de wangen van de Bant-goalie te brengen. Die kleur verscheen amper een minuut later echter volop, toen Waterpoort Boys na voorbereidend werk van Kevin Kedde, Patrick Bles en Robert Minks middenvelder Casey Spoelstra in stelling bracht en de technicus met een schuiver in de linker benedenhoek de gelijkmaker op het scorebord bracht. Het was de kroon op een prachtige aanval en die ontbrak even later, toen Hamstra een goede voorzet afleverde, Minks inschoot en Stefan Kroon het laatste tikje gaf. Die goal die wegens buitenspel werd afgekeurd, was eigenlijk het laatste wapenfeit in de eerste helft, want in de resterende speeltijd kwamen beide ploegen niet meer in de buurt van het vijandelijke doel.

Dat was onmiddellijk na rust anders, want toen stond het doel van SC Bant in het middelpunt van de belangstelling. Een voorzet van Hamstra leverde niet meer dan een corner op, terwijl het schot, waarmee Patrick Bles een solo langs vijf man besloot, feitelijk niet meer dan een schotje was. Niet veel later miste Robert Minks een voorzet van Hamstra, waarna de bal bij Tim van der Werf terechtkwam. Die liet de schietkans echter onbenut, omdat hij de bal afgaf aan Jesse Kribben en die slaagde er evenmin in om de tweede treffer voor de Wéé Péé Béé te produceren. Die voorzet was zon beetje Hamstra’s laatste actie, want even later werd hij door Jordi Heerings afgelost. Die stond nog maar koud in het veld, toen Stefan Kroon ter hoogte van de middenlijn er met de bal vandoor ging en uiteindelijk binnen de zestien werd neergetrokken. Strafschop en die werd vervolgens door Robert Minks onberispelijk binnen geschoten (2-1). Het was de beloning voor een sterke tweede helft, waarin Waterpoort Boys het spel dicteerde en waarin de gasten nauwelijks nog op de helft van de Snekers verschenen. Die verzuimden echter aanvankelijk om de mogelijkheden te verzilveren. Zo resulteerde een combinatie tussen Spoelstra, van der Werf en Tarek Hamdi in niet meer dan een corner, maar die hoekschop vormde wel de inleiding van de beslissing. Uit die corner werd de bal van dichtbij ingetikt en vervolgens door een speler van SC Bant met de hand tegen gehouden. Strafschop nummer twee en andermaal fungeerde Robert Minks als scherprechter (3-1).

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, maar Waterpoort Boys kreeg in de slotfase nog een paar mogelijkheden om de aanstaande zege meer cachet te geven. Zo speelde Stefan Kroon na een actie over de rechterkant de bal te ver voor zich uit en stuitte Patrick Bles in eerste instantie op doelman Van Wegen om vervolgens over te schieten. Daarmee had de thuisclub nog meer zout kunnen strooien in de opengereten wonden van het machteloze SC Bant, dat pas in de blessuretijd van de tweede helft voor het eerst in de buurt van het vijandelijk doel verscheen. Die poging was echter evenals een daaropvolgende counter niet venijnig genoeg om doelman Stefan Rijpkema in problemen te brengen. Derhalve bleef het bij 3-1 en die zege was eigenlijk een magere afspiegeling van de werkelijke krachtsverhouding, want afgezien van de openingsfase was het meer dan een uur eenrichtingsverkeer richting de goal van SC Bant.

Waterpoort Boys – SC Bant 3-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Stefan Kramer (2.), 1-1 Casey Spoelstra ( 27.), 2-1 Robert Minks (66,-pen.), 3-1 Minks (77.-pen.)

Scheidsrechter J. Muitjens

Gele kaart:

​Toeschouwers: 100

Opstelling Waterpoort Boys: Stef Rijpkema, Kevin Kedde, Tarek Hamdi, Jelmer Kemper (46. Jesse Kribben), Dennis Meijer, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Casey Spoelstra (83, Reinier Kooistra), Patrick Bles, Robert Minks en Richard Hamstra (65. Jordi Heerings)