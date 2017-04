SWZ Boso onderuit tegen MSC

Sneek – In de voorbeschouwing op deze wedstrijd werd al vermeld, dat SWZ eigenlijk alleen nog wedstrijd om des keizers baard speelt en dat tegenstander MSC, de nieuwe werkgever van SWZ-trainer Berry Zandink, in deze fase nog midden in de zorgen zit en de punten meer dan goed kan gebruiken. Wel nu, die punten kwamen er, want de ploeg uit Meppel verliet Tinga na een 3-2 zege met de volle buit op zak.

Dat gebeurde in een niet bijster opwindende partij, waarin de Snekers via Wieger Zwaan nog wel voor het eerste gevaar wisten te zorgen. De inzet van de naar QVC vertrekkende aanvaller belandde echter net naast de MSC-goal. Het was naar later bleek het enige wapenfeit van Sneker zijde in de openingsfase en dat was feitelijk nog meer dan de gasten lieten zien. Die kropen pas na dik twintig minuten voor het eerst uit hun schulp, maar toen was het via Justin Benjamins ook gelijk raak. Lang kon de ploeg uit Meppel echter niet van die voorsprong genieten, want amper een minuut later zorgde Age Hains Boersma voor het Sneker antwoord. Vervolgens gebeurde er aan beide zijden niet al te veel en de rust leek dan ook met een gelijke stand te worden bereikt. In de 41ste minuut verraste Jos Fidom echter doelman Kevin van der Meulen, toen hij ineens uithaalde en daarmee MSC op een gunstig tijdstip opnieuw op voorsprong zette.

SWZ probeerde in de eerste fase na rust die schade te repareren, maar na een misser in de defensie van de gasten slaagde Wieger Zwaan er niet in om de gelijkmaker aan te tekenen en dat lukte even alter ook Boersma niet, toen hij na voorbereidend werk van diezelfde Zwaan en een listig overstapje van Sean de Ruiter in stelling werd gebracht. Ook Freerk de Jong, die in de daaropvolgende minuten twee keer mocht uithalen, slaagde er niet in om MSC-doelman Bram Tijink te verschalken. Dat verzuim kwam de Snekers vervolgens duur te staan, want hoewel er vaker rare dingen in het voetbal zijn gebeurd, leek de wedstrijd in de 64ste minuut toch beslist, toen Nick Koster met enig fortuin de gasten op een 3-1 voorsprong zette. Dertien minuten voor tijd vond SWZ de aansluiting, toen Sean de Ruiter een rush over de rechter kant besloot met een schuiver, die onder Tijink doorging. (2-3). Verder kwam SWZ tegen de nieuwe werkgever van trainer Berry Zandink echter niet.