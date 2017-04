LSC F1 JO-9 Nederlands Kampioen

Castricum – Afgelopen zondag is in Castricum het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd onder de negen jaar (JO-9) gespeeld. Onder ideale voorjaarsomstandigheden heeft Sneek de rest van Nederland laten zien dat de toekomst van het Nederlandse voetbal in Fryslân gezocht moet worden.

In augustus 2016 werd LSC F1 in Balk kampioen van het noorden door het districtskampioenschap op zijn naam te schrijven. Hiermee werd tevens plaatsing voor het NK afgedwongen. Tijdens de poulefase werd eerst afgerekend met DOVO Veenendaal (2-1), Zeelandia Middelburg (1-0) en als laatste Buitenveldert (2-1). Als één van de weinige teams bereikte LSC F1 hiermee ongeslagen de eindstrijd.

In de kwart finale ontmoette LSC Waterwijk Almere. Een ploeg die in de competitie onder meer op tegenstand mag rekenen van de jeugd van Ajax. LSC begon deze wedstrijd wat timide en liep voor het eerst tegen een achterstand aan. De trainer besloot hierop tot een ingreep waarbij de laatste man naar de midvoor positie wisselde. Deze wijziging stichtte de nodige verwarring. Voordat Almere hier een antwoord op had gevonden was de gelijkmaker een feit. Aangezien de doelpunten verder uitbleven werd de wedstrijd beslist via penalty’s. Hier bleek LSC F1 over een geheim wapen te beschikken: Moos Strikwerda maakte de wanhoop in Almere compleet door alle penalty’s te stoppen!

De halve finale die volgde was er één van ploegen die beide erg goed op elkaar ingespeeld waren. De bal ging rond over het gehele veld wat tot een ware marathon onder de spelers leidde. Ook hier bleek LSC scherper en vooral effectiever. Bij een 2-0 voorsprong verdween het heilige vuur uit de benen waardoor het in de slotfase nog onnodig spannend werd na een rommeldoelpunt van de Foresters uit Heiloo.

En hiermee stond LSC F1 in de finale. De andere finalist was Unitas ’59 uit Eindhoven. Een zeer gedegen en fysiek sterke ploeg. Al snel werd duidelijk dat beide teams op hun laatste benen liepen. De inspanningen van de dag eisten hun tol en lange tijd golfde het spel heen en weer zonder echte kansen. Pas in de tweede helft kwam LSC op stoom. Via Kobus Bruinsma op de as van het veld belande de bal bij Julian van der Werf op de rechterkant. Wat volgde was een rush over de flank waarbij de potige Unitas verdediger na een mislukte schouderduw tegen de grond ging. De voorzet die volgde was volledig op maat voor Kris Yntema. Na een handige aanname en een draaibeweging was ook de laatste man uitgeschakeld. Met alleen de keeper nog voor zich behield Kris het overzicht en rondde feilloos af. Kort hierop volgde het eindsignaal waarmee het kampioenschap een feit was.

Met het behalen van deze titel heeft LSC F1 eens te meer zijn bijzondere kwaliteiten getoond. Terugkijkend op het kampioenschap, maar ook op de successen in de beker en de competitie, kan worden vastgesteld dat de kwaliteit van deze ploeg in het collectief ligt. De ploeg blinkt uit in samenspel en vechtlust. Dit alles op een zeer sportieve wijze wat ook de organisatie van het NK opviel. Naast de hoofdprijs kreeg LSC F1 ook een eervolle vermelding in de sportiviteitsbokaal. Dat deze bokaal niet ook mee naar Sneek kon worden genomen heeft de ploeg echter geen moment kunnen deren.