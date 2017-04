Blue Men Reclame integreert in E. Franckena Reclamebelettering Sneek

Sneek – Per 1 mei worden alle bedrijfsactiviteiten, het volledige machinepark en alle klantengegevens van Blue Men Reclame overgedragen aan E. Franckena Reclamebelettering.

Eigenaar van Blue Men Reclame, Jan Elsner, geeft aan een mooie nieuwe uitdaging buiten Nederland te hebben gevonden. “Vele jaren hebben wij hart en ziel in Blue Men gestoken en het bedrijf opgebouwd tot wat het nu is. Natuurlijk was dit niet altijd gemakkelijk en hebben we vele obstakels moeten nemen en overwinnen maar de laatste jaren zijn wij echt goed gegroeid en hebben een mooi en divers klantenbestand op weten te bouwen. Van overheden tot bouwbedrijven, sportscholen tot accountantskantoren en alles wat er tussenin zit. Bovendien hebben we de laatste jaren kunnen investeren in de nieuwste en milieuvriendelijkste machines. Kortom een compleet bedrijf met een jong en modern machine park die alles zelf kan produceren.”

“Maar nu is het echt tijd voor iets anders ! Folllow your dreams!”

“Natuurlijk zijn we er trots op wat we met Blue Men hebben opgebouwd en wil je je bedrijf niet zomaar beëindigen”. E. Franckena en Blue Men, die letterlijk bij elkaar om de hoek zitten, werken al jaren naar tevredenheid en met plezier samen. “Vele klanten kennen mij als ‘Pietje Precies’, niet de goedkoopste maar wel de beste kwaliteit” aldus Jan. “E. Franckena is, naar mijn uitgesproken mening, het enige reclamebedrijf in de regio die de vakkundigheid én kwaliteiten in huis heeft, welke gelijk zijn aan mijn hoge kwaliteitsnormen.

We kunnen met een gerust hart onze klanten aan E. Franckena overdragen.”

E. Franckena Reclamebelettering bestaat dit jaar alweer 19 jaar! En is in al die jaren uitgegroeid tot een zeer gerenommeerd bedrijf voor belettering maar ook voor standbouw. “Wij verzorgen al jarenlang de complete standbouw van begin tot eind voor een aantal grote professionele bedrijven, waarvoor we door heel Europa reizen”, aldus eigenaren Erwin en Margriet Franckena. “Naast de standbouw produceren wij net als Blue Men belettering, binnen- en buitenreclame voor bedrijven, maar ook de particulier kan bij ons terecht voor bootbelettering, kledingbedrukking of andere stickers. “

“Met deze overname van alle bedrijfsactiviteiten en het moderne machinepark van Blue Men is ons bedrijf meer dan compleet! Voor deze overname hebben wij een grote interne verbouwing uitgevoerd, aan de Koperslagersstraat 23, zodat we nog efficiënter en beter kunnen werken. Wij zien de toekomst zeer positief tegemoet en gaan met een grote glimlach ons 20e jaar in.”

In april zullen beide bedrijven nog meer samenwerken zodat de klanten van Blue Men kennis kunnen maken met de mensen van E. Franckena Reclamebelettering. In de eerste week van mei zullen de machines geïnstalleerd worden op de Koperslagersstraat waarna Jan Elsner van Blue Men nog een adviserende en helpende hand zal bieden.