Black Boys kansloos ten onder tegen Dronrijp

Dronrijp – Na de eclatante zege op Mildam hebben de “Men in Black” tegen Dronrijp niet voor een verrassing kunnen zorgen. De formatie van trainer Ed Laagland moest de eer aan de nummer drie van de ranglijst laten en ging met 3-0 onderuit.

Black Boys begon wel fel aan het duel en dook in de openingsfase ook een aantal malen gevaarlijk voor de goal van de thuisclub op. De Zwartjes wisten uit die mogelijkheden echter geen munt te slaan en gaandeweg de eerste helft kwam Dronrijp beter in de wedstrijd. Dat leverde via Tsjalling Sikma de eerste dreiging op, maar de topscorer mikte naast. Ook een voorzet van Noa van Gils leverde de “homeside” niets op, terwijl een vrije trap van de al eerder genoemde Sikma door de Black Boys-defensie tot hoekschop werd verwerkt. Diezelfde defensie had een paar minuten later bij een scrimmage het antwoord echter niet paraat en na twee mislukte pogingen was het Wessel Kingma, die de bal hard tegen de touwen joeg en daarmee de thuisclub op voorsprong zette.

Onmiddellijk na rust probeerde Black Boys de schade te herstellen, maar de felheid waarmee de “All Blacks” uit de kleedkamer kwamen, leverde niet of nauwelijks grote kansen op. Aan de andere kant ontsnapte Black Boys na dik tien minuten aan een tweede tegentreffer, toen de lat bij een schot te hulp schoot. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want een paar minuten later bekroonde Danny van Rootselaar een mooie aanval van de thuisclub met de 2-0. Een paar minuten later kregen de Snekers een mogelijkheid om snel de aansluiting tot stand te brengen, maar tot ontzetting van de meegereisde Black Boys-fans werd de bal geheel vrijstaand voorlangs gekopt. In plaats daarvan bouwde Dronrijp in de 71ste minuut de voorsprong uit en andermaal was het Danny van Rootselaar, die het vonnis voltrok. Hoewel Black Boys meteen vanaf de aftrap doelman Rudolf Jongma tot een redding dwong, was de wedstrijd daarmee wel gespeeld. Dat bleek ook binnen de lijnen, want bij Black Boys was het geloof in een beter resultaat inmiddels verdampt en Dronrijp hoefde niet meer zo nodig.. Niettemin kreeg de thuisclub in de slotfase nog een aantal mogelijkheden om Black Boys nog dieper in het moeras te drukken, maar die werden niet benut,

Dronrijp – Black Boys 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Wessel Kingma (34.), 2-0 Danny van Rootselaar (59.), 3-0 Van Rotselaar (71.)

Bron: Pengel