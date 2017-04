ONS Boso Sneek blijft in Huizen voor de zesde keer ongeslagen

Huizen – ONS Boso Sneek heeft ook in Huizen zijn ongeslagen status weten te behouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Maar dat had meer te maken met het feit, dat de Snekers zelf niet lekker in de wedstrijd zaten dan met de tegenstander. In de eerste helft maakten de oranjehemden het zichzelf onnodig moeilijk door soms heel slordig met het vele balbezit om te gaan. In die periode ontstonden er voor sv Huizen drie heel reële kansen. Maar keeper Bas van Wegen stak in een bloedvorm en hield zijn ploeg in de wedstrijd. Na rust had ONS Boso Sneek wat meer controle over de wedstrijd.

Toch kwam de 0-1 voorsprong als uit het niets. Ale de Boer scoorde met een prachtige volley. Tien minuten later, in de 67e minuut, scoorde sv Huizen de, gezien de kansen, verdiende gelijkmaker. Een snelle aanval over links sorteerde in een mooie voorzet, die van het hoofd van aanvoerder Bilal Laiokili op het hoofd van topschutter Guido de Graaf terecht kwam. De man die aan het einde van het seizoen, helaas voor de Huizenaren, vertrekt (naar VVOG) knikte de bal in de touwen.

Met hier en daar nog een paar kleine mogelijkheden voor beide partijen eindigde tenslotte na 94 minuten de wedstrijd op sportpark de Wolfskamer in 1-1. De Snekers staan door dit resultaat voorlopig, in deze scheefgetrokken competitie, fraai 9e, dus in het linker rijtje.

door: Jan van der Veen

Je kunt een wedstrijd als die van deze middag op verschillende wijze analyserend benaderen. Terecht merkte ONS Boso Sneek-trainer Richard Karrenbelt tijdens de persconferentie na de wedstrijd op, dat hij niet tevreden kon zijn over het vertoonde door zijn ploeg. Het spel was vlak, soms onzorgvuldig en het baltempo lag met name in de eerste 45 minuten (te) laag. Op die manier kwamen er nauwelijks spectaculaire momenten voor, en moesten de niet in erg grote getale opgekomen toeschouwers het doen met een paar spaarzame oprispingen.

Een feit is óók, dat aan deze wedstrijd nogal wat belangen waren verbonden. Voor sv Huizen was het vrijwel de laatste kans om zich echt te ontworstelen aan de degradatie-zône. En voor opponent ONS Boso Sneek zou bij winst het Derde Divisie-schap nagenoeg gecontinueerd zijn. De spanning over het eindresultaat na 90 minuten voetbal drukte dus zwaar op deze ontmoeting.

Beide ploegen kozen uiteindelijk meer voor de porseleinkast dan voor een stuk opportunisme. En dat kwam het gebodene niet ten goede. Resultaat: de toeschouwers moesten het dit keer doen met een niet al te opwindende wedstrijd, waarbij het resultaat heilig en het spel ondergeschikt was.

Uiteindelijk kon de ploeg uit Sneek het meest tevreden zijn. En de donkere wolken van p(romotie)/d(degradatie)wedstrijden dreigen voor de dappere Huizenaren, die geen slechte ploeg hebben, maar nog veel moeten leren op dit niveau. En dat wordt hen in deze fase, waarin de beslissingen vallen, niet meer gegund.

Weinig opwinding in het eerste half uur

De wedstrijd leek direct te ontbranden, toen Danny Kampstra namens de gasten uit Sneek al na 2 minuten Yume Ramos lanceerde. Maar deze kwam net iets tekort om te scoren. Yume, die niet zo lekker in de wedstrijd zat als vorige week, schoot vervolgens in de 10e minuut een dieptepass van Martijn Roosenburg te zacht in om voor resultaat te kunnen zorgen.

En toen gebeurde er vervolgens een kwartier lang helemaal niets!

De lont in het kruidvat?

Maar tussen minuut 25 en minuut 35 leek sv Huizen daar iets aan te willen veranderen. En het is maar goed, dat ONS Boso Sneek een keeper tussen de palen heeft staan als Bas van Wegen. De man is zo af en toe goud waard. En zijn reddingen zijn absoluut niet het gevolg van geluk. Het is zijn specifieke kwaliteit om in moeilijke situaties dát inzicht te hebben dat nodig is om erger te voorkomen. Daarbij laat hij een souplesse in zijn reddingen zien, die je oprecht doet genieten.

De uiterst gevaarlijke en snelle ‘Zakki’ El Biyar, getooid met rugnummer 21 liet na 25 minuten Klaas de Vries zijn hakken zien om vervolgens van 20 meter aan te leggen voor een schot. Met een prachtige zweefduik tikte Bas van Wegen de bal buiten de palen. Vier minuten later ontglipte dezelfde speler opnieuw aan zijn directe verdediger, bediende Guido de Graaf, die zich niet bedacht en inschoot. Het ‘uitschuifbare been’ van Bas van Wegen stond nu succes in de weg. En in de 35e minuut verlengde Jorik van Ruiswijk een vrije trap zodanig, dat Bas pas in een uiterste beweging de bal onder controle kon krijgen. Twee grote kansen en een iets minder grote kans, waardoor de wedstrijd in feite beslist had kunnen zijn. Daar stond in deze fase enkel een te zacht ingekopte bal van Ale de Boer tegenover.

De tweede helft boeit meer

De pep-talk in de rust bracht bij beide ploegen wel wat meer dadendrang teweeg. Er werden wat meer risico’s genomen. En met name sv Huizen voelde, dat een gelijkspel voor hen te weinig zou zijn om de toekomst met enig perspectief tegemoet te gaan. Dat resulteerde in een eerste kwartier, waarin Huizen echt aanstalten leek te maken voor een offensief. En toen viel de treffer aan de andere kant! Yume Ramos kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied. Hij probeerde zelf het doel te vinden, maar zwaar op de huid gezeten, lukte dat niet. Hij kaatste vervolgens de bal terug op Ale de Boer, die met één voetbeweging met een heuse volley de bal tegen de touwen joeg. Johan Verkerk, toch bepaald geen slechte keeper, heeft de bal alleen maar horen voorbij komen. Eén minuut later had Yume Ramos de wedstrijd helemaal naar ONS Boso Sneek kunnen toetrekken. Ale de Boer nam een vrije trap. Hij legde de bal op de schoen van Ramos. Deze snelde in de richting van het Huizen-doel. Maar uitlopend voorkwam Johan Verkerk erger. Jammer voor de Snekers, want dan was het waarschijnlijk gebeurd geweest met sv Huizen. Nu bleef er hoop in de groen-gele harten. En dat uitte zich in een paar serieuze mogelijkheden.

Eerst besloot El Biyar een imposante solo met een schot in het zijnet. Maar in de 67e minuut was het ook voor sv Huizen raak! De actieve, maar niet bijster gelukkige Jorik van Ruiswijk zette van links voor, aanvoerder Bilal Laiokili kopte de bal bij de tweede paal terug op Guido de Graaf, die met overtuiging het leer het laatste zetje gaf: 1-1.

Wie krijgt er meer?

De vraag, of één van beide ploegen op dát moment behoefte had aan méér zal wel nooit worden beantwoord. Huizen leek aanvankelijk door te willen stomen, toen Sam Doeve vanaf 18 meter gevaarlijk over schoot. Maar twee kansen voor ONS Boso Sneek in de laaste 5 minuten deden de meegereisde Sneker supporters nog hopen op alsnog drie punten. Yume Ramos ontworstelde zich aan twee tegenstanders en bracht invaller Fabian Stevens in uitstekende positie. Maar Fabian schoot te zacht in. En in de tweede minuut van de toegevoegde tijd liet Yume Ramos van zeker 30 meter een geweldig schot los, dat ternauwernood door Huizen-keeper Johan Verkerk uit het doel werd gezweefd. Daardoor bleef de stand, zoals die in de 67e minuut op het scorebord was gezet: 1-1. Waarmee ONS Boso Sneek, kwa resultaat, het meest spekkoper was.

Gevolgen

Door dit eigen gelijke spel en de resultaten op de andere velden, maar niet minder door de uitspraak van de KNVB inzake het niet voldoen door een tweetal clubs aan de verplichtingen die voetballen in de Derde Divisie met zich meebrengt steeg ONS Boso Sneek naar de 9e plaats op de competitieladder. Daardoor lijken de degradatiezorgen, zo die er mochten zijn geweest, verleden tijd. Toch moeten er nog een paar puntjes veroverd worden om helemaal safe te zijn. Een verschil van 8 punten met ODIN’59 lijkt een behoorlijk gat. Maar een paar misstapjes kunnen beide ploegen weer even snel in elkaars buurt brengen. Een uitgelezen mogelijkheid om bonuspunten te scoren biedt de confrontatie a.s, zaterdag. Je hoeft enkel de naam ‘IJsselmeervogels’ maar te laten vallen, of alle preken en pep-talks zijn volstrekt overbodig. Misschien………….héél misschien…………………

Wedstrijdgegevens:

sv Huizen-ONS Boso Sneek 1-1 (0-0)

57 Ale de Boer 0-1

67 Guido de Graaf 1-1

Schr.: M.J.Kloet (Rotterdam)

Ass.schr.: J.P.Been & M.Dijk

Kaarten: geel: (55) Gustavo van der Veen, (79) Angelo Zimmerman (ONS Boso Sneek)

Opstellingen:

sv Huizen:

doel: Johan Verkerk

achter: Danny Benning, Joey Papamelodias, Wouter Vente, Leroy Öhlers

midden: Sam Doeve, Bilal Laiokili, Arnoud van Toor (89. Aron Klaassen), Jorik van Ruiswijk (70. Garret Jones)

voor: Zakaria El Biyar (83. Iry Etwi), Guido de Graaf

ONS Boso Sneek:

doel: Bas van Wegen

achter: Gustavo van der Veen, Iloba Achuna, Angelo Zimmerman, Klaas de Vries

midden: Martijn Roosenburg (79. Aron Strengholt), Danny Kampstra (66. Rein Werumeus Buning), Renco van Eeken

voor: Curty Gonzales (60. Fabian Stevens), Yume Ramos, Ale de Boer