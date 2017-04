Scheepsjongens van Bontekoe avontuur op de Christian Radich

Sneek – Twee Sneker scholieren zijn mee aan boord geweest van het Noorse schip Christian Radich. Het gaat om Jarno Keuning en Stef Gijselears die beide een opleiding volgen aan de Maritieme Academie in Harlingen

Op maandag 20 maart stapten zei met nog ongeveer 50 derdejaars leerlingen aan boord van dit prachtige Noorse schip wat ook wel bekend is van de film ‘Windjammer’ en de televisie serie ‘The Onedin Line’ uit de jaren zeventig. De Christian Radich is een opleidingsschip, waarop studenten kunnen ervaren hoe het is om op zee te varen. Aan boord zitten Noorse studenten die de Nederlanders begeleiden in de dagelijkse werkzaamheden aan boord.

Jarno Keuning vertelt over deze unieke kans en prachtige beleving.

“Twee maanden geleden kreeg ik te horen dat ik mee mocht op dit schip. Vorig jaar zijn er ook leerlingen van onze school geweest die mee mochten aan boord van dit schip en ik heb het toen al even bewonderd. Op 20 maart was het dan zover. Aanmonsteren in Harlingen. Genoeg kleding mee, want aan boord kon het wel eens koud zijn. Al snel kregen we te horen dat de reis een aantal uren werd uitgesteld en aangezien de pannen van de daken woeien vond ik dit niet erg. Rond 19 uur was het dan zover en voeren we de haven van Harlingen uit met overigens nog steeds een hele forse bries.

Overdag hadden we veel uitleg gehad over wat ons te wachten stond en welke taken we uit moesten voeren. Zelf moest ik twee blokken van vier uur per dag werken: van 12.00 – 16.00 en 00.00 – 04.00. Die taken bestonden uit: het stuurwiel bemannen, uitkijken naar obstakels en brandwacht (alle ruimtes op het schip controleren).

Onderweg hebben we pittig weer gehad met golven van 8 tot 10 meter. Niet iedere maag was hiertegen bestand en er hingen er redelijk veel groen en geel over de reling. Halverwege de reis heeft een helikopter nog een medeleerling van boord gehaald. Deze jongen was gevallen en de kapitein vertrouwde het niet zodat de jongen door een heli werd opgepikt en in het ziekenhuis in Esberg (Denemarken) werd afgeleverd. Het bleek gelukkig niet ernstig te zijn maar hij heeft de reis jammer voor hem niet af kunnen maken.

Met de Christian Radich kwamen we op donderdagochtend aan in Esberg, waar we voor een dag van borod mochten, een gelegenheid die we hebben benut door een visserijmuseum te bezoeken en de stad in te gaan. Vrijdagmorgen ging de koers weer richting Nederland, waar we zondag rond half 11 in de ochtend aankwamen.

Een mooie ervaring rijker en een bevestiging voor mij dat mijn keuze voor de zeevaart de goede is geweest.” De Christian Radich is te bewonderen op zaterdag 8 april tijdens de Vlootdagen in Harlingen.