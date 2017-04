Mooi Sneek trekt veel publiek van buiten de stadsgrenzen  

Sneek – Niemand minder dan BN’er Froukje de Both, bekend als actrice en radio- en Tv-presentatrice, bezocht vanmiddag ‘Mooi Sneek’ en was lovend over het winkelaanbod in de stad. “Wat is dit een gezellige plaats en wat ontzettend aardig dat er overal hapjes geserveerd worden”, liet ze haar in een van de deelnemende winkels op het Grootzand ontvallen.

Prachtige reclame voor de nieuwe formule van Mooi Sneek, waarbij het winkelend publiek zich culinair kom laten verrassen door verschillende proeverijen van Sneker horecagelegenheden of spijswinkels. De deelnemende winkeliers, herkenbaar aan de fuchsiaroze lopers, waar wij vanmiddag even naar binnen liepen waren dan ook tevreden over de klandizie.

Heel opvallend was het grote aantal bezoekers van buiten de Sneker stadsgrenzen, dat vanmiddag de binnenstad bezocht en stuk voor stuk enthousiast over het evenement.

Morgen tijdens de koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur laten mannequins tussen 14.00 tot 16.00 uur van de diverse deelnemende winkels de laatste modetrends zien of een productpresentaties op een ludieke manier op de roze loper voor hun deur. Dit gecombineerd met verschillende leuke winkelacties. Bezoekers kunnen zich deze hele dag laten inspireren door de verschillende hotspots in het centrum.