Kinderboerderij Sneek is geopend

The Toasters

The Toasters zijn de oudste ska formatie uit de USA. Sinds 1981 slaan ze een brug tussen de Engelse 2-Tone movement en de Amerikaanse Ska explosie in de jaren 90. Voor Amerika zijn The Toasters in de jaren 1980 wat The Specials voor ska betekenden in de jaren 70 en vroege jaren 80, en wat de Skatalites op Jamaica deden in de jaren 60. Ze waren innovatief, creatief, en zorgden voor een nieuwe richting in het genre, door hun eigen Amerikaanse culturele invloeden. Ze deden onderhand meer dan 6000 optredens en zijn volgens Mojo Magazine de op 3 na belangrijkste skaband ooit. In het 35ste jaar van hun bestaan trappen The Toasters nog een keer op het gas. Met een internationale all-star line-up gaan ze op een wereldwijde tournee, door de US, Canada, Europa, Azië en Zuid-Amerika.!

10 TO GO geeft je geen opties, er is maar één en dat is geheid skanken en pogoën tot je er bij neer valt! Het gevoel alsof je in een blender bent gestapt die loopt op rocket fuel. 10 TO GO voegt alle bekende elementen uit Ska, Punk Rock en Reggae samen als een heerlijk 3 gangen menu