Café Cheers Sneek geopend

Sneek – Afgelopen donderdag heeft Café Het Plein aan de Prins Hendrikkade in Sneek haar deuren opengegooid als nieuwe loot aan de Sneker horecaboom. Het was er druk, heel druk. Tout Sneek wilde een kijkje nemen wat de nieuwe eigenaar van het voormalige Café Het Plein er van gemaakt had. En het moet gezegd, Eetcafé Cheers gaat onder de bezielende leiding van de 41-jarige Albert Hessels een nieuw leven tegemoet. De kroeg annex eetgelegenheid is zowel van binnen als van buiten ingrijpend ‘op de schop’ gegaan en heeft alles in zich om een bruisende horecagelegenheid in Sneek worden.

Eigenaar Albert Hessels is gepokt en gemazeld in de horeca en kreeg alle aspecten ervan al tijdens zijn jeugd met de paplepel in gegoten. Zo heeft zijn vader diverse horecagelegenheden gehad en heeft hij zelf na een aantal heftige jaren in het befaamde Rotterdamse feestcafé De Skihut een eigen café gehad in Gouda, Café Tof.

Na een aantal jaren kreeg de geboren Fries heimwee naar de eerlijke recht-toe-recht-aan mentaliteit van Friesland. Zijn vrouw raakte verliefd op Sneek. De rest is geschiedenis, want op 30 maart gingen de deuren van het nieuwe eetcafé Cheers aan het Vismarktplein/ Prins Hendrikkade open.

Wat voor soort café gaat het worden?

“Het hele café is zowel van binnen als van buiten grondig op de schop gegaan” vertelt eigenaar Albert Hessels. Buiten op het terras zijn windschermen gekomen en terras heaters, zodat het ook buiten prettig verpozen is. Op gevel is de originele neonreclame van het beroemde café Cheers in de televisieserie en de tekst op de dakgoot van het café wordt nog heel subtiel aangepast aan de nieuwe naam. Vanbinnen wordt het een bruin café annex eetgelegenheid, met de sfeer van een gezellige huiskamer, een beetje van toen en een beetje van nu. Er komen, naast een bar, tafeltjes in en een keuken waarin kleine gerechtjes, internationaal georiënteerd, klaar worden gemaakt. Daarbij maken we waar mogelijk gebruik van streekproducten.”

“We draaien Cheers met naast mijzelf en mijn vrouw, een kok en ik schat drie tot vijf medewerkers. We mikken op een publiek van 25+, een laagdrempelig gezellig bruin eetcafé waar het prettig is een (speciaal) biertje weg te kantelen en intussen een vorkje te prikken. De keuken is tot tien uur geopend, daarna kunnen we voor een bittergarnituurtje en dergelijke een beroep doen op de buurman Henriette’s Friethuis.”

“Daarnaast serveren we dagelijks een lunch en ’s avonds hebben we veel speciaal bieren koud staan, fijne whisky’s en een paar mooie wijnen. We zien daar in gedachten een beeld ontstaan van een ‘plukje’ vrienden dat neerstrijkt aan de bar of aan een tafeltje, geniet van een speciaal biertje en daar een paar gerechtjes uit de keuken bij bestelt om te delen met elkaar. Een beetje het sfeertje van het ‘casual dining’, geen fratsen met gedekte tafels, maar gezellig kletsen met vrienden, er een biertje bij drinken en samen van een paar gerechtjes genieten. “

“We gaan dagelijks om 11:00 uur open en sluiten op maandag, dinsdag en woensdag om 24:00 uur. De andere vier dagen sluiten we om 02:00 uur en als het heel gezellig is gaan we nog even door, tenslotte kent gezelligheid geen tijd. Op donderdag is er standaard livemuziek waarbij ik zelf ook regelmatig de microfoon ter hand zal nemen. Ik zing alles, van Hazes tot Iron Maiden en alles ertussenin. Op de vrijdagavond en zaterdagavond een DJ waarbij voornamelijk klassiekers worden gedraaid en daarnaast met enige regelmaat optredens van landelijk bekende zangers en groepen.”