GrootSneek mengt zich in regionale politiek

Sneek – Vrijdagavond heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden van de nieuwe politieke partij GrootSneek, die zich nog dit jaar zal mengen in de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Súdwest-Fryslân in november 2017.

De nieuwe politieke partij heeft bij onder meer Jacques Monasch, voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA en oprichter van de nieuwe landelijke partij Nieuwe Wegen, Johan Feenstra, voormalig fractievoorzitter van de PvdA en Egon Diekstra directeur en oprichter van Hamilton Bright , een luisterend oor en toekomstige pleitbezorgers van het GrootSneek gedachtegoed gevonden. Beide politici en de Sneker zakenman staan sympathiek tegenover het idee van GrootSneek en vinden het tijd voor een ommekeer in de politiek, zodat Sneek de plaats krijgt die het verdient, die van de economische motor van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Monasch: “Sneek is het watersporthart van Nederland maar stelt zich op dat gebied te bescheiden op. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een opleiding verpleegkunde met het Antonius Ziekenhuis naast de deur. We hebben in Sneek de capaciteiten en de randvoorwaarden om ons via een of meerder gespecialiseerde HBO opleidingen als zodanig te profileren. Aanvankelijk had ik het idee om me uit de politiek terug te trekken, maar toen ik hoorde van de GrootSneek plannen vond ik deze dermate sympathiek dat ik heb besloten om met veel plezier het lijsttrekkerschap op me te nemen van deze groep enthousiaste mensen die Sneek de plaats willen geven die het verdient.”

Johan Feenstra, huidig fractievoorzitter van de PvdA, is ook van mening dat Sneek niet de aandacht krijgt die het verdient als economisch centrum van de gemeente Súdwest-Fryslân en watersporthart van Nederland. “We moeten veel meer doen om Sneek als zodanig te promoten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gratis parkeren voor auto’s met een waterpoort sticker op hun auto of geen liggeld voor bootjes die in de gemeentehaven aanleggen met een ‘waterpoortje’ op hun boot. Op die manier krijgt Sneek plaatselijk, regionaal en landelijk nog meer naamsbekendheid dan nu al het geval is. En zo zijn er meer aspecten om Sneek op de kaart te zetten. Sneek moet voor zowel zijn inwoners als gasten aanvoelen als een warm bad.”

Egon Diekstra, een van de grootste werkgevers van Friesland, heeft aangegeven graag als lijstduwer voor de nieuwe Sneker partij te willen fungeren. “Het wordt tijd dat er spijkers met koppen in de regionale politiek worden geslagen. We zijn de grootste gemeente van Nederland, en blazen provinciaal een leuke partij mee. Laten we er dan ook voor zorgen dat we loon naar werken krijgen.”

De komende twee maanden worden besteed aan het verder uitbouwen van het zakelijke netwerk en het draagvlak voor de nieuwe politieke partij en het tot in detail uitwerken van de speerpunten van GrootSneek. Het partijprogramma wordt op donderdag 1 juni gepresenteerd in de Grote Zaal van de Walrus aan de Grote Kerkstraat in Sneek.

Over GrootSneek

GrootSneek is opgericht op 1 januari 2010 als website voor Sneek en omstreken. In de loop der jaren heeft GrootSneek zich ontwikkeld tot toonaangevend medium, zowel online als in print voor Sneek en wijde omstreken, met een website met dagelijks meer dan 6.000 bezoekers, een maandelijkse krant met een oplage van 28.000 stuks en als organisator van evenementen als de 4 Mijl van Sneek en Mooi Sneek. De ambitie om zich te mengen in de regionale politiek is voortgekomen uit enerzijds liefde voor Sneek en anderzijds uit onvrede met de huidige gang van zaken, waarin naar ons gevoel te weinig spijkers met koppen worden geslagen. Het wordt tijd voor een no-nonsense politiek waarin de burgers van Sneek worden betrokken in de besluitvorming van hun eigen gemeente.