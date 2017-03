Bevrijdingsconcert in Martinikerk Bolsward

Bolsward – Op vrijdag 5 mei om 20.00 uur vindt het tweede concert plaats in de serie Zingen in de Martini te Bolsward. Organist Martin Mans en dirigent/saxofonist Jan Brens zijn met het Fries Mannen Ensemble (pianist Jan Moens) en het Fries Blazers Ensemble de medewerkers aan dit evenement.

Na het succes van de première op 25 februari in de Martini is een volgende uitvoering in het kader van Bevrijdingsdag aanstaande. Van de première is een video gemaakt door de platenmaatschappij van het Fries Mannen Ensemble (Hitfabryk). Eerstdaags kan kennis genomen worden van de prachtige klanken en beelden hiervan.

De opbrengsten van de inmiddels 4 uitgebrachte CD’s van het ensemble gaan, net als andere ontvangsten en collectes, naar “hun”meisjesschool op Sri Lanka. Sinds de oprichting van het mannenensemble in 2008 gaan alle gelden naar “Nobody’s Child” en incidenteel naar andere goede doelen, zoals Voedselbank, Trijntje Beimersstichting en andere. Op het concert zullen vaderlandse liederen niet ontbreken, onder andere in de Valerius Fantasie, uitgevoerd door het Fries Mannen Ensemble in een bewerking van de dirigent. Ook is er de première van het werk “De maan is opgekomen” door het Fries Blazers Ensemble, eveneens in een arrangement van Jan Brens.

Het Fries Blazers Ensemble is opgericht in 2014, op initiatief van wijlen Douwe de Boer, oud-politieman en cornettist bij diverse brassbands in Friesland. De leden komen uit een 20-tal verschillende plaatsen in de provincie en ook daarbuiten (Creil, Meppel, IJsselmuiden). Er is een bestand van een 35-tal muzikanten. Het zijn liefhebbers van koraalmuziek en licht-klassieke werken. Velen spelen ook in andere verenigingen. Men musiceert een 4- à 5-tal keren bij “Zingen in de Martini” en bij de VOLKSKERSTZANG in de Oosterkerk te Sneek, dit jaar op 17 december.

Martin Mans zal een aantal keren soleren op het onlangs gerestaureerde Hinz-orgel en de dirigent als saxofonist begeleiden in een speciale fantasie over “Als g’in nood gezeten”. Het “Lascia ch’io pianga” (lied van de vrijheid) van Händel zal in een bewerking voor orgel, orkest en saxofoon uitgevoerd worden. Het Fries Mannen Ensemble zingt verder o.a. een paar spirituals en andere bekende liederen. Ook zal samenzang door organist en/of blazers niet ontbreken op deze avond. De avond zal traditiegetrouw afgesloten worden met twee coupletten van het Wilhelmus.

Entreekaartjes à 10 euro kunnen verkregen worden bij medewerkenden of aan de kerk op de concertavond.