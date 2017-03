Ad Ton na 39 jaar weg bij SINNE in Sneek

Sneek – Ad Ton, geboren als Adriaan Ton op 18-10-1955 te Utrecht, kwam nadat hij de Havo in Drachten met goed gevolg had doorlopen van de ALO in Groningen (met specialisatie judo en tennis) als vakleerkracht lichamelijke oefening, naar Sneek. Hij werd aangesteld voor 4 uren aan de Meester Visserschool 6 ¾ uur aan het buitengewoon onderwijs van deze school, 3 uren aan de zeer moeilijk lerende kinderen en 10 uren aan de kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Zijn eerste aanstelling in het openbaar speciaal onderwijs in Sneek. Dat zijn hart lag in het speciaal onderwijs liet hij al in zijn sollicitatiebrief zien. Hij wilde zich graag specialiseren in de motorische mogelijkheden van leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, waardoor hij zich beter op zijn plaats voelde in het speciaal- dan in het regulier onderwijs. Zijn sollicitatie werd gehonoreerd en Ad kwam, in plaats van Lammert Breuker, op de meester Visserschool en op de Klokslag. Dit alles speelde zich af in 1978 en in 1979 kreeg hij een vaste aanstelling.

Ad is bijna 40 jaar (39 om precies te zijn) werkzaam geweest in het speciaal onderwijs. Hij had aanstellingen op de Klokslag (LOM), het Kompas (MLK) de Conventschool (ZML) en op het Praktijkonderwijs.

Door lichamelijke klachten ging Ad zich wat meer verdiepen in de praktijkvakken en stageplaatsen op het Praktijkonderwijs. Hij specialiseerde zich in het Groen en de uren Gym werden overgenomen op het Praktijkonderwijs door een collega. De Klokslag en het Kompas stootte Ad gaande weg zijn carrière af maar hij bleef de gymlessen verzorgen op de Conventschool.

Voor Ad was het echter heel moeilijk twee heren te dienen (zo voelde hij dat) en hij begon zich af te vragen wat hij het liefste deed, de Conventschool groeide en de VSO afdeling werkte ook met Groen had ook stageplaatsen en dus een stage coach nodig….. Maar dit werk deed hij al binnen het Praktijkonderwijs. Na ontzettend veel wikken en wegen besloot Ad voor de Conventschool te kiezen en per 1 augustus 2008 kwam Ad volledig op de Conventschool werken. Hij gaf een paar uren gym, zetten de module groen op en werkte als stage coach voor de VSO leerlingen. In 2009 werd Ad adjunct op de Conventschool en kwam er een nieuwe collega voor de gymlessen en de modules groen.

Ad was een meester in het regelen van de schoolkampen voor diverse scholen en afdelingen. Ging ook altijd mee en zorgde steevast voor het avondprogramma, wat uiteenliep van vlag veroveren tot complete droppings en samen met Fetze Speerstra het ontdekken van het zwarte gat in Elp (vraag de oud leerlingen van de Klokslag maar) Beroemd waren de schoolkampen naar Vlieland waar hele verhalen uitgespeeld werden door de leerlingen van het Kompas met Vlieland en zijn bewoners als decor.

Toen de Conventschool eindelijk nieuwbouw kreeg op de Simmerdyk, was Ad steevast op de bouwplaats te vinden. Hij probeerde zoveel mogelijk zaken op de juiste wijze te regelen en wist hier en daar de door ons zo gewenste veranderingetjes door te voeren. Glimmend van trots stond hij dan ook bij de opening van SINNE, de nieuwe naam voor de Conventschool.

Toen Odyssee 2 jaar geleden een nieuwe voorzitter van de Commissie van Bestuur kreeg, die zag hoe handig Ad het facilitaire stukje op zich nam, Ad was heel nauw betrokken bij de nieuwbouw van de Conventschool, zorgde er voor dat de juiste mensen op de juiste plaats waren en regelde dat het op tijd in orde was…) kwam de vraag of Ad niet voor twee dagen voor het Service Bureau van Odyssee zou kunnen werken. Een geweldige uitdaging en koren op de molen van Ad. Toch kwam weer een beetje het gevoel van twee heren dienen om de hoek piepen en met een grote klus aan de inrichting van diverse schoolpleinen, de samenwerking met openbaar onderwijs Harlingen en het veel en vaak vragen naar Ad kwam de beslissing voor niemand als verrassing: Ad wordt met ingang van 1 april facilitair coördinator van Odyssee.

Niet meer op SINNE maar nog wel voor SINNE!