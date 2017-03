Hans Wiegel en Gea Akkerman doen 11-meter race op G.O.W. Event Sneek

Sneek – Op zaterdag 8 april vindt het G.O.W.! Súdwest-Fryslân event plaats in ROC Friese Poort in Sneek. Een interactief evenement voor alle leeftijden waar zorgaanbieders én andere organisaties uit de regio de bezoekers op ludieke en actieve wijze te informeren over gezond en lekker leven in de regio.

Om 12:00 uur wordt de opening verzorgd door The Special Dancers (Especial Care uit Sneek) & Dance Addicted 2.0 (Sportschool Omnia). Wethouder Gea Akkerman vertelt over wat gezond leven voor haar betekent en welke rol de Gemeente Súdwest-Fryslân hierin vervult. Voormalig politicus én inwoner van de Gemeente Súdwest-Fryslân, Hans Wiegel, vertelt over wat gezonder ouder worden voor hem inhoudt. Samen met Gea Akkerman, zal hij gaan deelnemen aan de Friese 11 meter race, in 30 seconden of liefst nog langzamer 11 meter fietsen. Wie blijft het langst in het zadel? Aansluitend wordt er gratis, uiterlijk tot 14.00 uur, de gezondste lunch van Nederland geserveerd door Albert Heijn, Sint Antonius Plein Sneek.

Programma

Laat de onderkant van je voet in 3D scannen, beweeg mee bij één van de workshops en laat je informeren door de zorgverleners. Suppen op locatie, bootcamp, de 11 meter race, karate, aan de fitness apparaten, mindfulness en Yin Yoga: voor iedereen is er iets te doen. Ook zijn er lezingen van medisch specialisten, een speedconsult van artsen en re-integratie coaches, gezondheid en fitheid checks, informatie over gezonde voeding, proeverij van gezonde gerechtjes, massages, medische pedicure en andere ontspanningsactiviteiten. Tussentijds kun je natuurlijk ook genieten van een hapje, een drankje en ander vermaak.

Speciaal voor de kids!

Op zaterdag 8 april verzorgen Kinderboerderij Sneek en Kinderwoud Sneek een mooie dag met de kinderen die de G.O.W. beurs bezoeken. Een speciaal programma over gezond leven is samengesteld voor kinderen van 0-8 en van 8-12 jaar oud. Er is dans, yoga voor kinderen, activiteiten langs de dieren en nog veel meer activiteiten met als thema gezond leven. Heb je wel eens limonade uit een koe gemolken? Krijg jij alle stempels in je activiteitenboekje?