Eerste exemplaar Cultuurmenu voor wethouder Bakker

Sneek – Op woensdag 29 maart is bij SBO De Súdwester in Sneek het eerste exemplaar van Cultuurmenu Súdwest-Fryslân 2017-2018 aangeboden aan wethouder Mirjam Bakker.

In de brochure wordt een groot aantal onderwijsactiviteiten op het gebied van kunst en cultuur overzichtelijk gepresenteerd. De aanbieders zijn allen professionals uit de regio. Uit het aanbod kunnen de leerkrachten van het basisonderwijs in Súdwest-Fryslân het komende schooljaar een keuze maken.

Cultuurmenu Súdwest-Fryslân 2017-2018 is een uitgave van het Cultuurnetwerk Súdwest-Fryslân onder auspiciën van Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek. Meer dan veertig bevlogen kunst- en cultuuraanbieders uit de regio worden in de brochure uitgelicht. Hun aanbod is zeer gevarieerd, met onder andere activiteiten op het gebied van beeldende kunst, muziek, taal, theater, erfgoed, dans en circus of een combinatie van disciplines. De kunstenaars en kunstvakdocenten komen langs op de scholen of werken met een vaste locatie.

HOERA!

Het vieren van cultuur is de grote verbinder in het nieuwe Cultuurmenu, dat als bijpassende titel ‘HOERA!’ heeft gekregen. Een groot feest waar in de gemeente naar uitgekeken wordt, is Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Er zijn diverse programma’s en evenementen rond LF2018 ontwikkeld, zoals een groot aantal Iepen Mienskip-projecten in dorpen en steden en het muziekfestival At the Watergate in Sneek en omgeving. Met educatieve programma’s zal het Cultuurnetwerk Súdwest-Fryslân kinderen betrekken bij LF2018.

Cultuurwethouder Mirjam Bakker: “Trots”

Bij de lancering van het Cultuurmenu Súdwest-Fryslân 2017-2018 waren kunstenaars, kunstvakdocenten, leerkrachten, schooldirecteuren en vertegenwoordigers namens de gemeente aanwezig. Door een ballon gevuld met confetti lek te prikken, kreeg cultuurwethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân het eerste exemplaar in handen. “Ik ben onder de indruk van wat we met elkaar realiseren op het gebied van cultuur”, zei ze. “We kunnen als gemeente trots zijn op wat we hier voor elkaar krijgen. Het uitroepteken achter HOERA! is dik verdiend. Dit kunnen we vieren!”

Annemarie van der Reijden: “Gezamenlijke inspanning”

De lancering werd geleid door Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2. Van der Reijden is ook Cultuurcoach in de gemeente Súdwest-Fryslân. In die rol volgt ze ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs, ondersteunt ze scholen bij het maken van innovatieve programma’s, adviseert ze schooldirecties over beleid en visie en brengt ze allerlei culturele partijen samen. “Prachtig hoe we in de gemeente alles op cultuurgebied kunnen verbinden. Het Cultuurmenu is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inspanning van kunstenaars, kunstvakdocenten, scholen, cultuurinstellingen, de Gemeente Súdwest-Fryslân en vele anderen. Door hun inspanningen hebben we weer een prachtig, gevarieerd menu samengesteld. Hoera!”

Foto Berni Dijkerman