Oktober 2016 ging in ’t Honk in IJlst de rockschool van Jeroen Booy van start. Maar liefst 23 enthousiaste senior-muzikanten (van 45 tot 75 jaar) studeerden onder de bezielende leiding van Jeroen Booy (bandleiding) en Karin Stam (zang coaching) 15 rocknummers in. De band, naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant, werd omgedoopt tot JB’s Rockin’ Glasses. Het aantal leesbrillen is inderdaad aanzienlijk…

Jeroen Booy is drummer, speelde tientallen jaren in the Scene en daarvoor in Roberto Jacketti en the Scooters. Tegenwoordig is hij allround muziekdocent. Karin woont in IJlst, zong vele jaren op Terschelling bij Hessel en zong in diverse andere bands. Jeroen en Karin sloten in september 2016 met hun huidige band The Cheddar Headz de succesvolle SamenLoop voor Hoop in Sneek af.In korte tijd smeedden Jeroen en Karin de band, met mensen uit Sneek, IJlst en de rest van Súdwest-Fryslân tot een hecht geheel, zowel muzikaal als sociaal.

De repetitie-avonden op donderdag zijn inspirerend, maar vooral ook gezellig. Het aanstekelijke enthousiasme trok de aandacht van de pers, vooral in Friesland. Van de Leeuwarder Courant tot het Friesch Dagblad. Van Hea en Op&Ut-live (Omrop Fryslân) tot GrootSneek.JB’s Rockin’ Glasses speelt een gevarieerd repertoire uit de jaren 60, 70 en 80. Nummers van Rod Stewart, The Free, Anouk, The Who, The Beatles, The Police, Fleetwood Mac, (uiteraard) the Scene en nog veel meer. Lekker stevig en vol overgave gespeeld door de bassisten, gitaristen, blazers, toetsenist en drummer (m/v).