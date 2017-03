Arriva test nieuw systeem voor wifi in de trein

Sneek – Niet meer weg te denken uit de trein: internet om je mail te checken, social media te bekijken of een berichtje te versturen. Arriva was in 2013 de eerste spoorvervoerder die in al haar treinen gratis internet aanbood. Sindsdien is het gebruik van wifi steeds verder toegenomen. Om de kwaliteit van wifi in de trein verder te verbeteren heeft Arriva één trein uitgerust met een nieuw systeem om de verbeterde stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid van het internet te testen. Arriva roept reizigers op hun ervaringen te delen met het nieuwe systeem in deze trein.

Vanaf donderdag 23 maart rijdt de trein in zowel de provincie Fryslân als Groningen met het nieuw ingebouwde systeem. De trein is te herkennen aan grote stickers die in de verschillende coupés te zien zijn. Gedurende drie maanden kunnen reizigers in deze trein testen hoe het internet werkt en dit doorgeven door online een korte enquête in te vullen. Reizigers die de enquête invullen maken bovendien kans op een tablet mini. Arriva voert zelf ook steekproeven uit om de kwaliteit te testen. Na afloop van de testperiode wordt bepaald of dit systeem in alle treinen ingebouwd wordt.

Verwachtingen

Internet in de trein is van veel factoren afhankelijk. In de trein waarin het nieuwe systeem getest wordt, is een extra buitenantenne geplaatst. Doordat er nu in de trein op twee punten een antenne is wordt het internetbereik in de trein verbeterd. Daarnaast is het netwerk aangepast van 3G naar 4G. Dankzij deze aanpassingen verwacht Arriva dat meer reizigers het internet in de trein beter kunnen gebruiken. Wel dienen reizigers er rekening mee te houden dat de kwaliteit van het internet in de trein niet vergelijkbaar is met internet op een vaste locatie, zoals thuis.