SWZ Boso doorbreekt negatieve reeks

Sneek – Hoewel het voetbal nog niet echt overtuigend was, heeft SWZ Boso Sneek in Huissen weer eens de volle buit gepakt. Tegen RKHVV bleek een treffer van Wieger Zwaan uiteindelijk toereikend voor de winst.

Die winst was over het geheel genomen overigens verdiend, want de brigade van trainer Berry Zandink was de bovenliggende partij. Dat overwicht resulteerde al in de beginfase in een aantal mogelijkheden. Zo kreeg SWZ, dat in de voorbije week Jesse Lee Staalsmid uit de selectie zette, na goed doorgaan van Wieger Zwaan na dik tien minuten al een goede mogelijkheid om het scorebord in beweging te zetten, maar de inzet van Freerk de Jong werd uiteindelijk met het nodige kunst- en vliegwerk weggewerkt. Vervolgens bleek een schot van Sean de Ruiter net niet venijnig genoeg en ontbrak bij een goed genomen hoekschop van Alwin Velds net het laatste tikje.

Pas na een klein half uur liet de thuisclub voor het eerst zijn tanden zien, maar doelman Kevin van der Meulen was bij inzetten van Luuk Pelkman en Kevin Katendi twee keer alert. Het zou naar later bleek de enige dreiging van de thuisclub in het eerste bedrijf zijn en het slotakkoord kwam dan ook op naam van SWZ, toen Wieger Zwaan alleen op de RKHVV-doelman mocht afgaan. De doelman kwam echter als winnaar uit de strijd, waarna Daniël Bennik de rebound ook niet wist te verzilveren.

Kort na rust kreeg Wesley Tankink een 14-karaats mogelijkheid, maar het lukte de middenvelder niet om voor een lege goal SWZ op voorsprong te zetten. Dat laatste lukte Luuk Pelkman namens RKHVV ook niet, al kwam SWZ dankzij het aluminium bij die mogelijkheid wel met de schrik vrij. Niet veel later was het echter aan de andere kant wel raak. Wieger Zwaan pikte een doorgekopte bal op, ging vervolgens op de RKHVV-doelman af en rondde beheerst af (0-1). Die marge leek dik tien minuten later te worden uitgebreid, maar de 0-2 vond vanwege buitenspel geen genade in de ogen van het arbitrale trio. Daarmee bleef de thuisclub in de wedstrijd, maar RKHVV bleek ondanks een slotoffensief niet bij machte om de Snekers de zege nog te ontnemen.

RKHVV – SWZ Boso Sneek 0-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Wieger Zwaan (68.)

​Opstelling SWZ Boso Sneek: Kevin van der Meulen, Alwin Velds, Han Miedema, Thijs Goes, Jakob Lubbers, Kevin Huitema, Daniël Bennik (79. Jorn Wester), Wesley Tankink, Sean de Ruiter (76. Kadir Usta), Freerk de Jong en Wieger Zwaan

Bron Pengel / Foto Nico Altenburg