Black Boys wint in doelpuntrijke wedstrijd

Sneek – Na weken met mindere resultaten proefde Black Boys tegen Mildam weer eens het zoet der overwinning. Die zege kwam tot stand na een redelijke wedstrijd, al werden de “All Blacks” door een onnodige strafschop en een rode kaart voor de doelman door Mildam wel in het zadel geholpen.

Dat zadel was in de openingsfase overigens bepaald geen stevige zitplaats, want in de eerste minuten kregen de gasten een paar goede mogelijkheden. Eerst moest doelman Harmen Koopmans ten koste van een hoekschop redding brengen en na die corner moest de bal van de doellijn worden gehaald. Vervolgens kreeg de ploeg van trainer André Bloemhoff misschien wel de grootste kans, maar na een mislukte inzet vanaf de rechterkant werd de bal hoog over de zwarte vesting geschoten. Tot dat moment had Black Boys in aanvallende opzicht nog niets uit kunnen richten, maar na een klein kwartier vormde een corner de inleiding voor het eerste teken van leven. De door Harry Terpstra ingebrachte bal werd voorbij de tweede paal door Josue Molina Perez opgepikt en die ging vervolgens met de bal terug richting de rand van de zestien. Daarbij werd hij echter onreglementair ten val gebracht. Die onnodige overtreding leverde Black Boys een strafschop op en die werd door aanvoerder Lars Niemarkt onberispelijk binnen geschoten (1-0).

Vanaf dat moment ging het bij de thuisclub beter lopen en kreeg de “Equipo Negro” via Lars Niemarkt en Josue Molina Perez mogelijkheden om de marge uit te breiden. Nadat doelman Harmen Koopmans eerst nog aan de andere kant bij een counter van Mildam redding moest brengen, leek die uitbreiding er na een dik half uur te komen, toen Robby Terpstra na een diepe bal alleen voor de goalie opdook. De inzet van de spits van Black Boys werd door de keeper met de handen gepareerd, maar de doelverdediger deed dat buiten de zestien en kon vervolgens met rood vertrekken. De vrije trap leverde niks op, waarna Black Boys bij de daaropvolgende counter bijna in het mes liep en de stand na een van richting veranderde bal dankzij een overigens moeizame redding van Koopmans in takt bleef. Die stand leek ook de rust te halen, maar in de 43ste minuut kopte Nicky de Vries een hoekschop van Harry Terpstra via de binnenkant van de paal binnen. Na die treffer had de score in de slotminuten van de eerste helft nog hoger kunnen uitvallen, maar Kewin de Jong na een prima pass van Alex de Jong net tekort terwijl een inzet van Harry Terpstra na een goedlopende Black Boys-aanval te slap was.

Het slotakkoord in de eerste helft kwam vervolgens op naam van de gasten, toen Mildam op de rand van de zestien een vrije trap kreeg. Die werd tot corner verwerkt en die werd uiteindelijk door doelman Harmen Koopmans weggebokst. Na de “Seitenwechsel” trok het in ondertal spelende Mildam dat slotakkoord door, want de ploeg kwam beter uit de kleedkamers dan Black Boys. Toch kreeg de thuisclub in die fase via Nicky de Vries en Kewin de Jong mogelijkheden om de beslissing af te dwingen. Bij die pogingen ontbrak echter de finishing touch en in plaats van 3-0 vond Mildam na een dik uur spelen de aansluiting. De Sneker defensie stond even niet goed en dat noopte Nicky de Vries om een overigens nuttige overtreding te begaan om een treffer te voorkomen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want de vrije trap werd door Johan Lems langs de muur tegen de touwen gejaagd (2-1) en even later had het ook zo maar gelijk kunnen staan, maar tot opluchting van het thuisfront verdween de inzet van Mildam voorlangs. Met Dennis Niemarkt voor Robby Terpstra probeerde Black Boys vervolgens de bakens te verzetten en dat legde de ploeg geen windeieren. Nadat Niemarkt met een prima pass eerst Alex de Jong had vrijgespeeld (over), bediende de invaller even later Kewin de Jong en die schoof de bal beheerst in de linker benedenhoek (3-1).

Een paar minuten later moest doelman Harmen Koopmans aan de andere kant tweemaal handelend optreden. Bij een bal door het centrum kwam de Sneker “Torhüter” uitstekend zijn goal uit en bij een hoge bal tikte hij het gespikkelde monster over de dwarsligger. Niet lang daarna eiste Dennis Niemarkt twee keer achter elkaar de hoofdrol op, toen hij in de slotminuut eerst de 4-1 en nog geen minuut later de 5-1 liet noteren. Kort voor die laatste treffer hadden de gasten echter ook nog een grote kans, maar na een hoekschop werd de bal slechts half geraakt. Toch moest doelman Harmen Koopmans nog een keer de gang naar het net maken, want in de eerste minuut van de blessuretijd pikte Harmen Wagenaar een bal door het hart van de Sneker defensie op om die vervolgens vlekkeloos in de kruising te jagen. Die treffer had echter alleen maar statistische waarde, want na de beide treffers van Niemarkt was al lang en breed duidelijk, dat de punten deze middag in Sneek bleven.

Black Boys – Mildam 5-2 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Lars Niemarkt (14.-pen.), 2-0 Nicky de Vries (43.), 2-1 Johan Lems (66.), 3-1 Kewin de Jong (76.) , 4-1 Dennis Niemarkt (90.), 5-1 Dennis Niemarkt (90.), 5-2 Harmen Wagenaar (90.+1)

Opstelling Black Boys: Harmen Koopmans, Oetse de Jong, Lars Niemarkt, Jordi Albada, Nicky de Vries (Antonino Serra), Alex de Jong (Tolga Yilmaz), Harry Terpstra, Kewin de Jong, Mladen Dubravac, Josue Molina Perez en Robby Terpstra (Dennis Niemarkt)