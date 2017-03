Wedstrijdverslag ONS Boso Sneek – FC Rijnvogels

Sneek – ONS Boso Sneek heeft in de Derde Divisie A duidelijk afstand genomen van FC Rijnvogels. Tot zaterdagmiddag mochten de Katwijkers nog hopen, dat ze door een zege in Sneek de oranjehemden konden blijven betrekken bij de strijd om de degradatieplaatsen. Maar ONS Boso Sneek maakte duidelijk, dat dat niet aan de orde is. De Snekers die momenteel goed draaien lieten in de tweede helft de gasten uit Katwijk ver achter zich.

Beide ploegen speelden een gedoseerde eerste helft. Over en weer werd er niet met krachten gesmeten. Daardoor was de amusementswaarde van dit deel van de wedstrijd niet zo hoog. De 1-0 voorsprong van de Snekers bij rust was verdiend. Maar FC Rijnvogels mocht nog altijd de hoop koesteren, dat er in Sneek iets viel te halen. Toen Yume Ramos na dik een uur spelen de stand op 2-0 bracht was het verzet van de gasten uit Katwijk gebroken. Met een aantal mooie aanvallen en dito doelpunten liep ONS Boso Sneek uit tot 5-0, waarna Arno Dijkstra een minuut voor tijd koppend nog iets terug kon doen.

door: Jan van der Veen (ONS Boso)

ONS Boso Sneek draait momenteel goed. Na een kleine dip na de winterstop heeft de oranjebrigade de opgaande lijn te pakken. Soms laat het dat zien met mooi, oogstrelend voetbal, een andere keer (zoals vorige week in Capelle aan den IJssel) met wat minder spectaculair, maar niet minder knap spel. Het gaat in dit stadium van de competitie (met voor de meeste ploegen nog 6 competitiewedstrijden te gaan) om het resultaat. En dat resultaat ís er de laatste weken voor ONS Boso Sneek. De kracht van de Snekers is verder, dat misschien wel een paar spelers zich duidelijk in de picture spelen, maar in elke wedstrijd is er wel één die zich in het bijzonder onderscheidt. En dat is niet altijd dezelfde. In het duel tussen de Snekers en FC Rijnvogels was opnieuw opvallend goed aanwezig Martijn Roosenburg, maar onderscheidde met name Angelo Zimmerman zich. Strooiend met goede passes, maar vooral coachend en sturend leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 5-1 zege van de Snekers, bij wie natuurlijk ook Yume Ramos een opvallende rol vertolkte met twee doelpunten. Daardoor staat Yume voor het eerst deze competitie bovenaan de topscorerslijst van de Derde Divisie A. Maar bovenal is de prestatie die door ONS Boso Sneek momenteel wordt neergezet een prestatie van het collectief. Strijdend met elkaar en voor elkaar komen nu ook de resultaten.

Behoudend spel

Het begin van de wedstrijd was zeker geen spektakelstuk. Gedurende de eerste 12 minuten was er geen enkele noemenswaardige actie te noteren. Het leek erop, dat beide ploegen één ding voorop stelden: niet verliezen! In de 12e minuut kwam pas de eerste situatie die als gevaarlijk bestempeld kan worden. En die kwam op rekening van FC Rijnvogels. De gevaarlijke centrumspits Arno Dijkstra kwam ver in het strafschopgebied, waar Iloba Achuna hem stuitte ten koste van een hoekschop.

Het antwoord van ONS Boso Sneek kwam vijf minuten later. Een verdwaalde bal van de linkervleugel van de voet van Yume Ramos bereikte Ale de Boer, die echter tegen de paal schoot.

Als een donderslag bij heldere hemel………..

Maar, net als vorige week in Capelle aan den IJssel kwam de voorsprong voor ONS Boso Sneek vervolgens als een donderslag bij heldere hemel. Een fraaie combinatie tussen Yume Ramos en Renco van Eeken werd gestuit door de uitstekend keepende Peter Messemaker, maar in de rebound kwam het leer terecht bij Martijn Roosenburg. Van ongeveer 18 meter schoot Martijn de bal snoeihard in de touwen achter Messemaker: 1-0. Een fantastisch doelpunt!

Dat de voorsprong allerminst een veilige marge naar drie punten betekende, liet Romano van der Stoep zien. Na een actie van Arno Dijkstra schoot hij van een dikke 20 meter rakelings over de kruising van het doel van Bas van Wegen.

In de 37e minuut kreeg ONS Boso Sneek opnieuw een grote kans. Ale de Boer bediende op maat Fabian Stevens. Die leek recht op Peter Messemaker af te stevenen, maar op het beslissende moment tikte hij de bal tegen het been van de keeper van FC Rijnvogels. Een grote kans. Maar meer dus niet. ONS Boso Sneek besloot de eerste helft in stijl, toen Yume Ramos na een pass van Danny Kampstra ineens inschoot. Opnieuw liet Peter Messemaker zien meer dan gemiddelde keeperskwaliteiten te bezitten.

Yume Ramos goud waard

Met Niels van Veen in de plaats van Pieter van der Breggen ging FC Rijnvogels voortvarend uit de startblokken aan het begin van de tweede helft. Maar echt gevaar konden de Katwijkers niet stichten. Verder dan een schot van afstand kwam ook de nieuwe middenvelder niet. En zo rond de 60e minuut leken de snode plannen van FC Rijnvogels alweer in de ijskast te verdwijnen. En toen kwam ONS Boso Sneek los! Gustavo van der Veen liet één van zijn snijdende dieptepasses los. Over zeker 50 meter bereikte hij loepzuiver Yume Ramos, die de bal in één beweging onder Peter Messemaker dóór in het doel schoof: 2-0. Op dat moment knakte er iets bij FC Rijnvogels. En plotseling lukte bij ONS Boso Sneek bijna alles. In de 70e minuut maakte Yume Ramos links in het strafschopgebied een fraaie actie, passte de bal op Renco van Eeken. In eerste instantie schoot Renco op het been van Peter Messemaker, maar in de rebound kopte hij het leer voorbij de Katwijker doelwachter: 3-0.

Vijf minuten later was de wedstrijd helemaal beslist. Mart Spierdijk verspeelde in het eigen strafschopgebied de bal, Peter Messemaker greep ook mis, en Yume Ramos kon vrijwel ongehinderd de 4-0 intikken.

Publiekswissel?

Met het wisselen van Yume Ramos tegen Patrick Amels (publiekswissel?) leek ONS Boso Sneek aan stootkracht in te zullen leveren. Maar de gretige Amels dacht daar anders over. In de 85e minuut stuurde hij Ale de Boer weg. Ale kon slechts ten koste van een corner worden gestuit. Renco van Eeken belastte zich met het nemen van de hoekschop. Hij prikte de bal op het hoofd van Rein Werumeus Buning, die doorkopte en Patrick Amels stond gereed om de bal in te tikken: 5-0.

Toch nog een tegentreffer

FC Rijnvogels kreeg toch nog een beloning voor de inzet die het in dit duel ten toon had gespreid.

De hele wedstrijd had topschutter Arno Dijkstra bij Iloba Achuna en Angelo Zimmerman aan de ketting gelegen, maar twee minuten vóór tijd ontsnapte hij toch aan de aandacht van de twee.

Een prachtige pass vanaf de rechter flank van Rob Zandbergen werd door Dijkstra met het hoofd verzilverd.

In de grote middenmoot

Door deze overwinning vinden we ONS Boso Sneek terug in een grote middenmoot met een zestal ploegen die op twee punten afstand van elkaar staan. Maar wat belangrijker is: het gat met de nummer 15 (de eerste die promotie-/degradatiewedstrijden moet spelen) is 9 punten. Met nog 6 wedstrijden te gaan lijkt dat een marge die het perspectief op lijfsbehoud gunstig maakt. Maar het kan vreemd lopen. Daarom is ‘er helemaal voor gaan’’ in de volgende wedstrijd in en tegen Huizen een must om echt met vertrouwen de laatste wedstrijden tegemoet te kunnen gaan.

Wedstrijdgegevens:

ONS Boso Sneek-FC Rijnvogels: 5-1 (1-0)

23 Martijn Roosenburg 1-0

63 Yume Ramos 2-0

70 Renco van Eeken 3-0

76 Yume Ramos 4-0

85 Patrick Amels 5-0

88 Arno Dijkstra 5-1

Schr.: dhr. D.Schaper (Dokkum)

Ass.schr.: dhrn. R.Meints & I.P.van Galen

Kaarten: geel: (36) Martijn Roosenburg (ONS Boso Sneek)

Opstellingen:

ONS Boso Sneek:

doel: Bas van Wegen

achter: Gustavo van der Veen, Iloba Achuna, Angelo Zimmerman, Klaas de Vries

midden: Martijn Roosenburg, Danny Kampstra (74. Rein Werumeus Buning), Renco van Eeken voor: Fabian Stevens (59. Aron Strengholt), Yume Ramos (81: Patrick Amels), Ale de Boer

FC Rijnvogels:

doel: Peter Messemaker

achter: Bright Ampong, Mart Spierdijk, Joey Zandbergen, Rob Zandbergen

midden: Ricardo de Vlugt (79. Mitchell Theuns), Sander van der Horst (61: Thijs van Kruistum), Pieter van der Breggen (46: Niels van Veen)

voor: Jim Havenaar, Arno Dijkstra, Romano van der Stoep