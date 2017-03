Waterpoortboys laat koploper ontsnappen

Sneek – Waterpoort Boys heeft aan het duel met koploper DWP een punt overgehouden. Of misschien beter: twee punten verloren, want de Wéé Péé Béé liet met name in de tweede helft na om de wedstrijd te beslissen en kreeg daarvoor vlak voor tijd middels een overigens zeer dubieuze strafschop de rekening gepresenteerd.

Voor rust was DWP, met de wind in de rug, de bovenliggende partij en kreeg de ploeg van trainer Anne Haven de betere mogelijkheden. Zo verdween een lob in de openingsfase, maar net over de Sneker vesting, terwijl de thuisclub na een voorzet vanaf de linkerkant een kopbal meters naast het door Stefan Rijpkema verdedigde doel zag verdwijnen. Ook bij een vrije trap in de zestien, die werd gegeven na een vermeende terugspeelbal van Kevin Kedde, kon de thuisclub het ijs niet breken en dat lukte DWP in het verdere verloop van de eerste helft ook niet, omdat een actie door het centrum van de Sneker defensie teveel tijd in beslag nam en omdat Age Ellert van der Velde het doel na een actie op de achterlijn veel te hoog zocht.

Die Van der Velde had toen eigenlijk al lang en breed één of meerdere gele kaarten op zak moeten hebben, want de aanvaller maakte in kort tijdsbestek vijf à zes overtredingen, waarvan twee als pittig konden worden aangemerkt. Die laatste overtredingen werden begaan in een fase, waarin het spelaandeel van Waterpoort Boys groter werd. Dat resulteerde na een actie van uitblinker Casey Spoelstra in een schietkans voor Jesse Kribben, maar in plaats van uit te halen schoof de kleine aanvaller de bal naar een medespeler, waarna de aanval doodbloedde. Die aanval werd gevolgd door een combinatie tussen Elroy de Meer, Kribben en Spoelstra, maar laatstgenoemde was bij zijn uithaal te gehaast en zag dat zijn inzet zelfs niet de achterlijn haalde. Ook bij de volgende Sneker aanval ontbrak het succes, omdat er niemand voor de goal was om het voorbereidende werk van Spoelstra en De Meer af te ronden. Dat laatste was in de slotminuut van de eerste helft echter anders, toen Casey Spoelstra een door hemzelf opgezette aanval met een schuiver in de linker benedenhoek van een gouden randje voorzag (0-1).

Dat randje had Waterpoort Boys kort na rust van extra glas kunnen voorzien, want de openingsfase van de tweede helft was eenduidig voor de Snekers. Een actie van Tim van der Werf leverde echter niks op en datzelfde resultaat kon worden bijgeschreven, toen Kribben in de doelman van DWP zijn meerdere moest erkennen. Vervolgens verdwenen een inzet van met de buitenkant van de schoen van Elroy de Meer een metertje over en leverde ook een actie van Casey Spoelstra niet de bevrijdende tweede treffer op. Daardoor bleef DWP in de wedstrijd, maar de onmacht leidde meer en meer tot frustraties bij de koploper, die in die fase vrijwel continue appelleerde en vrijwel iedere arbitrale beslissing aanvocht. Dat leverde de thuisclub op een gevaarlijke plek een vrije trap op, maar evenals bij de pogingen in de eerste helft ontbrak ook nu de juiste richting. Die vond DWP in de 67ste minuut echter wel, maar de gelijkmaker werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd.

Na die meevaller kreeg Waterpoort Boys mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Een fraaie volley van Casey Spoelstra en een lob van Tim van der Werf verdwenen echter beide net over de goal en daarmee verzuimde de geel-blauwen om DWP de genadeklap toe te dienen. Niet veel later kreeg Waterpoort Boys daarvoor de rekening gepresenteerd, al was de strafschop na hands van Ron Huitema er één uit de categorie “heel goedkoop”. De middenvelder had namelijk bij een doelpoging van de thuisclub beide armen voor zijn lichaam en maakte geen enkele beweging richting de bal. Het cadeautje werd vervolgens door Sjoerd Koopmans gretig uitgepakt, waarna DWP na opnieuw een door doelman Stefan Rijpkema opgeraapte terugspeelbal in de slotminuten binnen de zestien nog een vrije trap mocht nemen. Die leverde echter niets op en derhalve bleef het bij 1-1.

DWP – Waterpoort Boys 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Casey Spoelstra (44.), 1-1 Sjoerd Koopmans (86.-pen.)

Gele kaart: Elroy de Meer, Stefan Kroon, Ron Huitema (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stef Rijpkema, Kevin Kedde, Tarek Hamdi (65. Dennis Meijer), Jelmer Kemper (75. Jordi Heerings), Stefan Kroon, Jesse Kribben, Tim van der Werf, Casey Spoelstra, Ron Huitema, Elroy de Meer en Richard Hamstra (75. Robert Minks)

Bron: Pengel