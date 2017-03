De Ielânen gaat ingrijpend op de schop

Sneek – Woonzorg- en behandelcentrum Ielânen in Sneek gaat op de schop. De locatie van zorgorganisatie Patyna is gedateerd wordt getransformeerd tot een nieuwe, dementievriendelijke woonwijk. Het project staat nog in de kinderschoenen; de verwachting is dat de vernieuwing eind 2018 van start gaat.

De Ielânen is eind jaren ’70 gebouwd en hoewel de locatie goed is onderhouden, is het inmiddels sterk verouderd. De gebouwen zijn met elkaar verbonden door lange gangen en de cliënten verblijven in één- of tweepersoonskamers. “En dat willen de mensen niet meer”, vertelt locatiemanager Ton Renckens. Daarom komen er 70 nieuwe, moderne appartementen voor ouderen, die zorg nodig hebben in een beschermde omgeving, bijvoorbeeld omdat ze dementerend zijn of door lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen wonen. De nadruk komt te liggen op het aanbieden van specialistische zorg. “De huidige gebouwen worden in fases vervangen. Hierdoor merken onze bewoners er gelukkig zo weinig mogelijk van. Ze hoeven maar één keer te verhuizen.”

Harste Hoeve

Naast appartementen voor langdurige zorg, komen er ook woningen voor mensen, die geen of weinig zorg nodig hebben. “Het wordt een dorpswijk in een stad”, vertelt Machiel Talsma, programmamanager huisvesting van Patyna. “Dit ‘stadsdorpje’ hebben we voorlopig de werknaam ‘Harste Hoeve’ gegeven. Maar misschien krijgt het helemaal geen naam, omdat het een normale, zij het dementievriendelijke, wijk wordt. De kinderboerderij blijft er ook.”

De aanpassingen zijn ook nodig omdat de zorg verandert. Mensen blijven langer in de eigen omgeving wonen, waar ze mantelzorg en/of thuiszorg krijgen, en gaan pas naar een zorgcentrum als zwaardere zorg nodig is. “Het unieke van de Harste Hoeve is de combinatie van wonen en zorg op één plek. Zo wordt het voor echtparen, waarvan de één dementerend is, bijvoorbeeld mogelijk om bij elkaar te kunnen blijven wonen, want de zorg is letterlijk om de hoek.” Eind 2020 moet de nieuwe locatie aan de Harste in Sneek klaar zijn.