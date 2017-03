Frank Boeijen raakt de ziel!

Sneek – Gisteravond tussen 20.15 en 23.30 uur in Theater Sneek geweest. Theatertour van Frank Boeijen meegemaakt. Ik was er niet alleen. Volgens mij was de voorstelling uitverkocht. Heerlijk op rij 4, de mooiste plaatsen in Theater Sneek, genoten van Boeijen zijn muziek. Zijn teksten. Fenomenaal! Frank is in een dichter. Een dichter die zijn gedichten zingt. Als een dwaas zat ik in het donker te schrijven, met mijn opschrijfboekje op schoot. Nergens voor nodig, want ik kocht later zijn nieuwst bundel/boek: ‘Frank Boeijen- Het mooiste & Het Beste’.

Ik ben een groot liefhebber van Frank Boeijen zijn werk. Is het dan wel mogelijk een recensie te schrijven over wat hij gisteravond deed? Ik zou niet weten waarom niet, ik schrijf simpelweg op wat ik er van vond. Ik vond het fantastisch. Ik heb genoten. Ik heb vreeslijk mooie zinnen genoteerd. Ik liet mij inspireren door een zanger/dichter of noem hem om mijn part troubadour. Ik heb het niet zo op etiketten. Zeker niet wanneer het poëzie betreft. Ik houd niet van sterretje plakkende recensenten. Kruideniers van het kaliber ‘mag het een paar streepjes meer zijn…’ Wat dan bij azijnpissers meestal een paar sterretjes minder is.

Ik zocht gisteravond om ontspanning en hoefde er bij deze nieuwe theatervoorstelling van Frank Boeijen niet om te zoeken. De ontspanning was er helemaal. Het deugde gisteravond. Het omfloerste licht. De liedkeuze. De muziek. Wat heerlijk om die geëngageerde teksten van deze man te horen. Mijn zienswijze als luisteraar, mijn persoonlijke kijk op de teksten van Frank Boeijen gaven ( en geven !) mij een euforisch gevoel. Wat een pronkjuweeltjes waren er gisteravond weer bij, de echo tintelt nu nog na:

Je zag het in de ogen

In de blik van de bedelaars

In de zweren van de kreupelen

De woede van de armoede

In de schreeuw van de moeder

In de schaamte van de vader

In het verzet van de zoon

De woede van de armoede

De woede van de armoede

Doe je ogen dicht

De woede van de armoede

Is geen gezicht

De woede van de armoede

Wat kun je doen

De woede van de armoede

Ja, daar luister ik dan naar, ik die regelmatig in het Theater van Sneek zit en een godsvermogen aan kaartjes betaal. Ik weet niet wat armoede is. En toch raakt zo’n tekst mij. Ambivalente gevoelens.

Als ik geen geheugen had

Hoe zou het dan zijn

Ik luister naar wonderlijke muziek

Ik vertel geen logisch verhaal

Gevoelige teksten zingt die Boeijen:

Het gevecht is begonnen

De strijd tegen de bitterheid

De oorlog tegen het cynisme en de onverschilligheid …

Dit is niet mijn land

Dit land is van niemand

Dit land is niemandsland … niemandsland

Dit is niet mijn land

Dit land is van niemand

Dit land is niemandsland

Dit land behoord toe

Aan de gedachten

Het wachten

Het heimwee en het verdriet …

De fijngevoeligheid verloren

Het einde bijna in zicht

Wanneer is de poëzie verdwenen

Wanneer verlieten de dichters het land …

Dit is niet mijn land

…

Deze man raakt de ziel, het is zijn kracht: de ziel raken.

Welke sukkel wil dan nog sterretjes geven voor een optreden? Ik heb gisteravond genoten van een van Nederlands grootste troubadours! tHENKs!!

Henk van der Veer