Toontje lager still going strong in Bolwerk Sneek

Sneek – Oktober 2016 ging in ’t Honk in IJlst de rockschool van Jeroen Booy van start. Maar liefst 23 enthousiaste senior-muzikanten (van 45 tot 75 jaar) studeerden onder de bezielende leiding van Jeroen Booy (bandleiding) en Karin Stam (zang coaching) 15 rocknummers in. De band, naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant, werd omgedoopt tot JB’s Rockin’ Glasses. Het aantal leesbrillen is inderdaad aanzienlijk…

Jeroen Booy is drummer, speelde tientallen jaren in the Scene en daarvoor in Roberto Jacketti en the Scooters. Tegenwoordig is hij allround muziekdocent. Karin woont in IJlst, zong vele jaren op Terschelling bij Hessel en zong in diverse andere bands. Jeroen en Karin sloten in september 2016 met hun huidige band The Cheddar Headz de succesvolle SamenLoop voor Hoop in Sneek af.In korte tijd smeedden Jeroen en Karin de band, met mensen uit Sneek, IJlst en de rest van Súdwest-Fryslân tot een hecht geheel, zowel muzikaal als sociaal.

De repetitie-avonden op donderdag zijn inspirerend, maar vooral ook gezellig. Het aanstekelijke enthousiasme trok de aandacht van de pers, vooral in Friesland. Van de Leeuwarder Courant tot het Friesch Dagblad. Van Hea en Op&Ut-live (Omrop Fryslân) tot GrootSneek.JB’s Rockin’ Glasses speelt een gevarieerd repertoire uit de jaren 60, 70 en 80. Nummers van Rod Stewart, The Free, Anouk, The Who, The Beatles, The Police, Fleetwood Mac, (uiteraard) the Scene en nog veel meer. Lekker stevig en vol overgave gespeeld door de bassisten, gitaristen, blazers, toetsenist en drummer (m/v).

Toontje Lager

Toontje Lager, één van de populairste Nederlandstalige bands van begin jaren tachtig staat na meer dan dertig jaar in een vernieuwde samenstelling aangevoerd door zanger Erik Mesie weer op het podium.

Onder de bezielende leiding van Erik kun je genieten van hits als ‘Net als in de Film’, ‘Zoveel te doen’ en natuurlijk ‘Stiekem gedanst’. Maar ook het minder bekende repertoire komt ruimschoots aan bod zoals ‘Vroeg of laat’, ‘Lente in Twente’, ‘In gedachten’ en ‘Het doet pijn’. En wat te denken van het gevoelige ‘Zonder jou’ de solohit van Mesie uit 1986. En om het helemaal af te maken komt de band ook nog met nieuwe nummers! Zoals de nieuwe single ‘Ik wil met jou’.

Een onvergetelijke avond vol (jeugd)sentiment voor iedereen die toen jong was. Maar zeker ook voor jonge mensen die verder willen kijken dan de huidige hitparade. Kom genieten van de muziek en de verhalen achter de liedjes die Erik met zijn innemende persoonlijkheid op humoristische wijze in zijn aankondigingen verwerkt.

The Toasters

The Toasters zijn de oudste ska formatie uit de USA. Sinds 1981 slaan ze een brug tussen de Engelse 2-Tone movement en de Amerikaanse Ska explosie in de jaren 90. Voor Amerika zijn The Toasters in de jaren 1980 wat The Specials voor ska betekenden in de jaren 70 en vroege jaren 80, en wat de Skatalites op Jamaica deden in de jaren 60. Ze waren innovatief, creatief, en zorgden voor een nieuwe richting in het genre, door hun eigen Amerikaanse culturele invloeden. Ze deden onderhand meer dan 6000 optredens en zijn volgens Mojo Magazine de op 3 na belangrijkste skaband ooit. In het 35ste jaar van hun bestaan trappen The Toasters nog een keer op het gas. Met een internationale all-star line-up gaan ze op een wereldwijde tournee, door de US, Canada, Europa, Azië en Zuid-Amerika.!

10 TO GO geeft je geen opties, er is maar één en dat is geheid skanken en pogoën tot je er bij neer valt! Het gevoel alsof je in een blender bent gestapt die loopt op rocket fuel. 10 TO GO voegt alle bekende elementen uit Ska, Punk Rock en Reggae samen als een heerlijk 3 gangen menu

Vrij 31 MRT 2017 JEROEN BOOY’s ROCKSCHOOL ON TOUR 20.00 uur / vvk & zaal € 5,-

Zat 1 APRIL 2017 TOONTJE LAGER 21.00 uur / vvk € 17,- zaal € 20,-

Zon 2 APRIL 2017 THE TOASTERS voorprogramma: 10 TO GO 15.00 uur / vvk € 7,- zaal € 10,-



Foto Danny van den Berg