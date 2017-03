Programma Theater Sneek 29-03 tm 02-04

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Vrouw Holland met Mannenhumor in een Vrouwenlichaam

Twintig jaar Vrouw Holland: twintig jaar vocaal en verbaal cabaretgeweld grof verpakt in gevoelige liedjes en pijnlijke sketches. Ongegeneerd fysiek met ongeremde humor, ironisch koketterend met pijn, verlangens en onzekerheid.

Marieke Klooster, Gabriëlle Glasbeek en Karin Noeken kijken in jubileumshow zingend, dwepend, kwijlend, kreunend en gillend terug op twintig jaar kleedkamerhumor voor vrouwen én mannen. Met hun ijzersterke stemmen laten ze de huidige tijd schijnen op gevoelige liedjes als ‘Blauw plek’, ‘Mis je me dan nog’ en ‘Ik wil dat moment niet’. Maar ook het Schubertorgasme, ‘O Heer ik masturbeer’ en acts als ‘So you think you have a beperking’ en de ‘Tietenpoppenkast glijden vrolijk de voorstelling in. Want Vrouw Holland is rijper, sterker, dikker, maar geen cent wijzer.

Er is geen vrouwencabaretgroep die het zó lang wist vol te houden. Vrouw Holland kent geen vedettes, geen diva’s, het zijn vrouwen die elkaar en zichzelf bruut op de hak durven te nemen en hierin immer onverstoorbaar worden begeleid door pianist Reinout Douma.

‘De Groningse cabaretgroep speelde de Groningse schouwburg plat met een ijzersterk opgebouwd programma, waarin in alle losse eindjes knap tot één draad zijn gesponnen.’ Dagblad van het Noorden (****)

Cabaret // wo 29 maart 2017 // 20.15 uur // € 18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Carine Crutzen, Dragan Bakema e.a. met Wie is er bang voor Virginia Woolf?

‘Warre Borgmans is een volstrekt eigenzinnige en unieke George (…) Carine Crutzen snelt in razend tempo van dronken naar wijdbeens geil, naar doortrapt en eindigt snikkend en stikkend van emoties.’ De Volkskrant (****)

‘Een niet stuk te krijgen stuk. (…) Wat een genot om te zien hoe ‘Virginia Woolf’ de spelers ook nu weer naar de toppen van hun kunnen drijft.’ Trouw (****)

George en Martha zijn terug! In de legendarische toneelklassieker Wie is er bang voor Virginia Woolf? hebben zij elkaar lief, drinken onweerstaanbaar veel en ondertussen tarten zij elkaar tot het uiterste. Een duel waar de vonken vanaf vliegen.

Carine Crutzen (Oud Geld, Majesteit, De Kersentuin) speelt Martha en Warre Borgmans (Zuidelijk Toneel, Blauwe Maandag Compagnie) is George. Dragan Bakema (Zout op mijn huid, Borgen, Dokter Deen) en Yara Alink (De Kersentuin) spelen het jonge stel Nick en Honey.

Dit wereldberoemde toneelstuk schreef Edward Albee ooit als verhaal over het falen van de Amerikaanse droom, van het perfecte huwelijk, de harmonieuze familie en het persoonlijke succes. Een zorgvuldig hooggehouden droom die door Albee aan diggelen wordt geslagen door ons een echtpaar te geven dat aan alles behalve dit romantische beeld blijkt te voldoen. Het toneelstuk staat aan de top van beste toneelteksten ooit geschreven.

Toneel // do 30 maart 2017 // 20.15 uur // € 28,50 // Tüöttenzaal. Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400



Teater Snits met Amateurs!

Amateurs! giet oer it toanielploechje -Sân- dat har nije stik “Julia’s reis” opfiere mei yn de grutte seal fan de skouboarch. Dêr ha se noch nooit spile en omdat se sa goed mooglik foar it ljocht komme wolle, ha se in profesjonele regisseur oanlutsen: Albert Bos.

Foar it earst repeteare se op it grutte poadium! Mar de senuwen slane ta: noch mar in pear repetysjes; de tekst sit der by guon noch lang net yn ; kostuums binne noch net klear en it dekôr moat men noch oan begjinne…. Joop , de toanielmaster is te let, en hoe wurket it hjir eins allegear? Ek de eardere regisseur hat sa syn problemen .wa docht it mei wa ? En is it wol sa’n moai stik? Mar ja, de show must go on! of …. Amateurs ! is in prachtich en hilarysk toanielstik der’t jo grif in ûnferjitlike jûn oan belibje!

Toneel // vr 31 maart & za 01 april 2017 // 20.15 uur // € 15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Celtic Tenors met Drie tenoren, een stem

The Celtic Tenors zijn een muzikaal wereldfenomeen. Matthew Gilsenan, James Nelson en Daryl Simpson zijn geboren Ieren, maar ze zijn hun klassieke Ierse wortels ontstegen en hebben met hun brede eigentijdse repertoire een wereldwijd publiek aan zich weten te binden. Ze zijn virtuoos in elk genre, van klassiek tot folk en pop. Of ze nu het traditionele ‘Oh Danny Boy’ zingen of een klassiek nummer als ‘Nessun Dorma’, wat uit hun mond komt, is een streling voor het oor. Dat drie stemmen zo mooi kunnen samenvloeien tot één harmonisch klanklandschap, verrast de toeschouwers iedere keer weer.

The Celtic Tenors trekken al vijftien jaar lang volle zalen in wereldsteden als New York, Amsterdam en Shanghai. Ze traden op in de openingsceremonies van grote sportevenementen in stadions tot in Dubai en Abu Dhabi en verzorgden privé-optredens voor wereldleiders als VS-president Bill Clinton en VN-baas Kofi Anan. Een gouden reputatie voor een gouden formatie. Vanaf september 2015 tourden ze met de eveneens fameuze groep ‘Celtic Woman’ mee om hun nieuwe album ‘Timeless’ te promoten. Nu doen ze op hun nieuwe eigen tournee ook Nederland weer aan, een land dat al lang een speciaal plaatsje in hun hart heeft, door de grote schare fans die ze hier hebben. Hun muzikale credits, gecombineerd met hun charisma en onvervalste Ierse humor, maken een optreden van The Celtic Tenors tot een verrukkelijke ervaring, waar de bezoekers nog lang over zullen napraten.

Muziek // zo 02 april 2017 // 14.30 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

foto Ben van Duin