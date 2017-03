Column: Korting op de zorgpremie?

Zo kort op de 2e kamer verkiezingen kan ik het niet laten mijn zorg over de kortzichtigheid (4 jaar?) van de politiek uit te spreken. Heel veel discussies gingen en gaan over de torenhoge zorgkosten en hoe die terug te dringen. In mijn ogen is dat heel simpel; als we nou allemaal eens ons best gingen doen om preventief voor een optimale gezondheid te zorgen. Zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis in Drachten zorgt dat mensen voor een nieuwe heup in optimale conditie de operatie ondergaan en zo de revalidatie verkorten en daadwerkelijk kosten besparen.

Er is een aantal factoren van invloed op de staat van je gezondheid. In de eerste plaats de genen van je ouders, vervolgens wat en hoeveel je eet, je hoeveelheid slaap en waterconsumptie en je beweegpatroon. Van regelmatig bewegen gaat altijd een positieve invloed uit op je gezondheid. Zo’n 10% van het ledenbestand in mijn sportschool Curves is 65 jaar of ouder. Leden die bewust sporten om zo gezonder oud te worden.

Een van onze bijna 80 jarige leden is bij de laatste gladheid fors gevallen. Ze werd flink bloedend afgevoerd naar de eerste hulppost van het Antonius ziekenhuis. Bij controle bleek er “slechts” sprake te zijn van forse schaafwonden en kneuzingen. De trauma arts was stomverbaasd dat ze niks gebroken had. Op zijn vraag hoe dit toch kon had ze een kort helder antwoord: “ik sport bij Curves”. Ik wil er dan ook voor pleiten dat iedereen die aantoonbaar meerdere keren per week sport, korting kan bedingen op de zorgverzekering. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Er zullen navenant kosten bespaard worden. Ik wil de politiek dan ook aan het werk zetten met het actief bevorderen van preventie als het gaat om onze gezondheid. Snel formeren en aan de bak!