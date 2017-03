Flower Power Markt groeit!

Sneek – Wil je je laten informeren en inspireren over een duurzame, gezonde en kleurrijke levensstijl? Kom dan zondag 2 april 2017 naar de Flower Power Markt in de Neushoorn in Leeuwarden. De Flower Power Markt is een markt met lezingen en workshops over (h)eerlijk (lokaal) eten, ruilen, delen & repareren, natuurlijke gezondheid, groen & zelf(voorzienend) aan de slag en creatieve & kleurrijke levensstijl. De markt is geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

De markt biedt, naast een groot aantal (meer dan 50!) diverse marktkramen, een uitgebreid programma voor jong en oud, zo kunnen bezoekers barefoot sandels leren haken, handgeschept papier maken, 60s hit in koor zingen, op zoek naar eetbare planten in de Prinsentuin, leren over permacultuur en een natuurlijk medicijnkastje, (biologische)zaden, (kamer)planten & stekjes, kleding en boeken ruilen, creatief aan de slag, spulletjes samen repareren, en genieten van de sfeer uit de Flower Power tijd. De jongsten kunnen samen een rainstick maken, tekenen en er is schmink!

Programma

Doorlopend van 11.00 – 18.00 uur: Repair Cafe

Zentangle

Handgeschept papier maken

Je eigen Rainstick maken

Schmink

Workshops, lezingen & activiteiten programma 11.00 – 12.00 uur In harmonie met de natuur – Permacultuur lezing door Irma Abelskamp

12.00 – 12.30 uur Beter fotograferen met je smartphone * door Yvonne Bleijinga

12.30 – 13.30 uur Het natuurlijk medicijnkastje lezing door Femke Elverdink

12.30 – 14.00 uur Natuur & kruidenwandeling Prinsentuin * door Jan Balk

13.40 – 14.00 uur Meer rust en ruimte in je hoofd * door Jenny Protzman

14.00 – 15.00 uur Barefoot Sandals haken * met Thea Rusticus

14.00 – 16.00 uur Koorworkshop A Capella zingen * door Marike Kooistra

15.10 – 15.30 uur Meer rust en ruimte in je hoofd * door Jenny Protzman

15.30 – 16.00 uur Beter fotograferen met je smartphone * door Yvonne Bleijinga

16.00 – 17.00 uur Barefoot Sandals haken * met Thea Rusticus

17.00 – 18.00 uur Ga op klankreis * door Janke Haga

Voor activiteiten met een * schrijf je je in bij de organisatie (na de entree), hiervoor is de deelname beperkt. Het programma en de tijden zijn ovb van wijzingen.

Lees meer over de inhoud van de activiteiten.

De thema’s uitgelegd;

Natuurlijke gezondheid

Je écht goed voelen, zowel lichamelijk als geestelijk… dat is fijn! Gedachten en emoties beïnvloeden ons gevoel van welbehagen en omgekeerd hebben onze voeding en levensstijl invloed op onze geest. Tijdens de Flower Power Markt kunnen bezoekers ontdekken hoe je op een natuurlijk manier dichter tot jezelf komt en meer ontspant. Er is aandacht voor gezonde voeding, beweging, de kracht van edelstenen, alternatieve geneeswijze, zingen en kruidenremedies.

Groen & Zelf(voorzienend) aan de slag

DIY (zelf doen en producten maken) is de trend. Als mens willen we zien of ervaren hoe ons eten groeit, en genieten van de voldoening van iets zelf te maken. puur koken, een eigen moestuin hebben, producten inmaken of zelf kleding (ver)maken; Je kunt er je creativiteit in kwijt. De Flower Power Markt wil mensen inspireren door te laten zien hoe leuk en eenvoudig dit kan zijn.

Eerlijk consumeren

Kies je voor fair trade, biologisch of de laagste prijs? Op de Flower Power Markt willen we (zoveel mogelijk) duurzame alternatieven & producten aanbieden, gemaakt met respect voor mens en milieu. Kleurrijke levensstijl Het leven is mooi en daar genieten we graag van! Vier het leven alsof het altijd zomer is. Op de markt bieden we producten die het leven kleur geven; felle kleuren, mooie prints, retro & vintage, hipp(i)e jurkjes, sieraden en andere accessoires.

Consuminderen

De Flower Power Markt wil ook de gelegenheid bieden meer mensen te laten kennismaken met de voordelen van de deeleconomie: ruilen, delen, hergerbuiken (recyclen), tweedehands (ver)kopen en repareren. Door bewust om te gaan met spullen en diensten hoeft er minder geproduceerd te worden, Dat scheelt geld en grondstoffen en is daarnaast goed voor het milieu!

Praktische Informatie

Adres: Neushoorn Ruiterskwartier 41, 8911 BP Leeuwarden.

Entree: 4 euro voor volwassenen, tot 12 jaar gratis entree.

Openingstijden: 11.00 uur tot 18.00 uur.

Meer informatie en het (uitgeschreven) programma is te vinden op www.flowerpower.frl.