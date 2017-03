Inge Altenburg vraagt in boek begrip voor autisme

Sneek – Inge Altenburg uit Sneek is getrouwd en moeder van twee kinderen. Haar oudste zoon Floris kreeg na zijn derde verjaardag de diagnose Autisme. Inge werkt als Orthopedagogisch Begeleider Dagbehandeling op een ASS groep binnen ‘Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind’. Zij schreef een boek over de weg vol hobbels en gaten die gezinnen met een autistisch kind vaak moeten bewandelen en droomt daarin van een een wereld waarin er rond gezinnen ‘met autisme’ een warm vangnet komt van verwanten, buren, kennissen, leerkrachten en hulpverleners die er samen voor kunnen zorgen dat het leven van kinderen met autisme en hun ouders beter te dragen is en dat zij niet in een isolement terecht komen; “Ontelbaar Veel Hou Ik Van Jou”

Autisme is een complexe stoornis en dringt diep door in alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Het vergt veel van ouders van kinderen met autisme om de problemen die zich elke dag voordoen het hoofd te bieden. Nog meer vraagt het van het kind met autisme zelf. Begrip van autisme is de eerste stap richting zo’n warm vangnet. Van 1 t/m 8 april is het autismeweek.Een week om eens even stil te staan bij het feit dat gezondheid niet vanzelfsprekend is.

Autismeweek

Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.De NVA Autismeweek wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd rond 2 april. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day) en geldt als dé dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat.

Jong & AUT

Het thema van de NVA Autismeweek 2017 is Jong & AUT. Over waarom het belangrijk is om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) autisme te stimuleren. Zodat zij niet onnodig uitvallen op school of op het werk. Dat zij kwaliteit van leven ervaren, en de kans krijgen om hun talenten op hun eigen manier en tempo te ontwikkelen.