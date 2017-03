HBZ pand Sneek wordt weer het pareltje van weleer

Sneek – Al lopend door het centrum van Sneek kun je niet anders dan een glimlach op je gezicht krijgen. Enerzijds omdat Sneek een prachtige en dynamische binnenstad heeft, maar voor een nieuwsgaarder niet in de laatste plaats door het nieuws dat letterlijk en figuurlijk op straat ligt. Zelfs dingen, waarover de eigenaren van panden en organisatoren van events nog helemaal niets weten, komen dan als absolute waarheid boven tafel bij de ‘krinkjespuiers’ en op de terrassen van de respectievelijke horeca-etablissementen. Het doet een beetje denken aan het verjaardagsspelletje waarbij kinderen in een kring fluisterend een zin aan elkaar door moeten geven. Het eindresultaat doet meestal in de verste verte niet meer denken aan het origineel. Zo hoorden we over het voormalige HBZ pand (later Scheer en Foppen) ook ‘de mooiste’ verhalen de ronde doen. Tijd voor een update met een van de nieuwe eigenaren Bas Hollenberg.

Historie van het HBZ pand (bron Oud Sneek)

Het pand Leeuwenburg 28 werd in 1907 gebouwd als winkel van het Kledingmagazijn Leeuwenburg N.V.

Daarna waren Tjerkstra en HBZ (woninginrichting) er gevestigd. HBZ bekleedde de gevel in 1967 met kunststof platen. Lange tijd een doorn in het oog van de Sneker bevolking.

Rond 2000 werd het pand gekozen als het lelijkste pand van Sneek. Voor de Stichting Oud Sneek was dat een uitdaging om te proberen, samen met de eigenaar Scheer en Foppen, de gevel weer in oude luister te herstellen. In 2001 werden de groene gevelplaten verwijderd. De oude gevel die toen tevoorschijn kwam had vervolgens een grondige opknapbeurt nodig. Bij de restauratie was veel aandacht voor detail en zijn alle oorspronkelijke versieringen weer terug gebracht.

Toen in het najaar van 2002 de steigers werden verwijderd toonde de gevel zich, op de begane grond verdieping na, weer in zijn volle luister. In 2016 ging Scheer en Foppen failliet en stond het pand ruim een half jaar leeg voordat in november Bas Hollenberg en Arjen Rusticus, samen met Erin Diekstra van Fifty Six de nieuwe eigenaren werden. Zij hadden plannen om het pand weer helemaal in zijn oude luister te herstellen.

Bas Hollenberg

“Wij hebben het pand gekocht in november 2016 en op 1 februari 2017 werd de akte gepasseerd. In de tussentijd hebben we alle vergunningen aangevraagd die er nodig waren voor de veranderingen aan het pand die nodig waren om onze plannen te verwezenlijken. Op de benedenverdieping en de eerste verdieping komt de modewinkel van Fifty Six, met op de eerste verdieping een vide, net zoals het vroeger is geweest. En op de tweede verdieping komen vier appartementen, drie met een gemiddeld oppervlak van circa 70 m2 en een groter appartement op de hoek van het pand met uitzicht op de Eierbrug en het Schaapmarktplein en een bescheiden balkon.”

Prentbriefkaart van de oorspronkelijke situatie

“Daarnaast is het hele pand van binnen gestript om ook hier de oorspronkelijke situatie, plafonds van 4 meter hoogte in plaats van de 2,50 meter hoge systeemplafonds, in ere te herstellen. En uiteraard om de gevel op de begane grond in de authentieke situatie terug te brengen. Die is door architect Dirk Schild uit de archieven van het Fries Scheepvaart Museum en de Stichting Oud Sneek ‘opgegraven’. Dat was een ingrijpende verandering aan de buitenkant van het pand en moest dus eerst door de welstandscommissie.”

“Die stonden bij wijze van spreken te juichen toen ze onze plannen zagen. Dat wordt dus de komende tijd uitgevoerd. Op de begane grond een borstwering van een halve meter en daarboven de ramen die weer de oorspronkelijke hoogte krijgen. Daarnaast komt de hoofdingang weer terug op de oorspronkelijke plaats, dus op de kopse kant van het pand, op de hoek van het Grootzand en het Leeuwenburg. Aan de zijkant van de Leeuwenburg-kant komt een aparte opgang voor de vier appartement die op de tweede verdieping worden gevestigd, ook hier geldt, net als vroeger het geval was toen die verdieping woonverdieping was voor de familie Brenninkmeijer.

De ‘nieuwe oude’ situatie – let op de bescheiden reclame van Fifty Six boven de hoofdingang, ook hieruit getuigt eerbied voor de historie.

Tijdpad

“Afgelopen maanden is het hele pand van binnen gestript en is het dak volledig vernieuwd. De dragende balken bleken in perfecte conditie en circa 80 procent van het dakhout was prima, maar de dakbedekking bestond uit oude bitumenlagen en vele lagen dakbedekking daar overheen. Vandaar dat die lagen moesten worden verwijderd en het hele dak een upgrade moest hebben. Dat betekent containers voor het sloopmateriaal en een bouwkraan om de materialen respectievelijk af en aan te voeren. Maar de tijd van slopen zit er op en we gaan nu bouwen, met name aan de gevel van de begane grond en aan de binnenkant. En dat zal best nog wel eens voor wat overlast zorgen, maar we hebben goed overlegd met bedrijven in de binnenstad en de marktkooplieden om de overlast tot een minimum te beperken en je kunt nu eenmaal geen spiegelei maken zonder eieren te breken. De verwachting is dat Fifty Six in juni de winkel gaat betrekken en dat de appartementen een maand later klaar zijn, we hopen net voor de bouwvak.”

“En zeg nu zelf, kijkend naar de artist impression, dan staat er toch wel een pareltje.”