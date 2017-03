VC Sneek rammelend langs Eurosped

Almelo – VC Sneek heeft zondag in Almelo tegen Eurosped een zwaar bevochten overwinning in haar boekje bij kunnen schrijven. Het won, af en toe krakend in haar voegen, van de furieus vechtende Almelose equipe met 1-3.

In de eerste set zag de gastploeg uit Sneek geen kans om een 21-24 voorsprong te verzilveren. Oud-aanvoerder Fenna Zeinstra, inmiddels moeder van een wolk van een dochter, kwam de gelederen versterken, maar kon daar ook niets aan veranderen. Het werd 29-27 voor de thuisploeg. Eurosped rook bloed en trok alle registers open om in ieder geval een punt uit het treffen met de Snekers over te houden. Rammelend als een oude Deux Cheveaux trok Sneek uiteindelijk na twee gemiste setpoint de stand in sets weer gelijk.

Eurosped had in de eerste twee sets rijkelijk met haar krachten gesmeten. Daardoor was Sneek in de slotfase van deze cruciale derde set net even een tikje scherper en kon de set met 25-27 in haar voordeel beslissen. Het pleit was beslist, Sneek won ook de vierde set en daarmee de volle winst, ondanks nog een kleine opleving van de gastvrouw uit Almelo.

In de kampioenspoule bezet VC Sneek de tweede plaats met een marge van een punt op Set Up. De spannendste fase van de competitie breekt nu aan, want volgende week speelt de equipe van coach Petra Groenland de uitwedstrijd tegen koploper Sliedrecht Sport en twee weken later mag het in Ootmarsum aantreden tegen Set Up. De laatste drie wedstrijden tegen respectievelijk Eurosped (16-4), Alterno (19-4) en Flynth Flamingo’s (23-4) worden in de vertrouwde Sneker Sporthal gespeeld.