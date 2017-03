LSC ziet overwinning in de laatste minuut verdampen

Sneek – LSC 1890 heeft ongetwijfeld een wrange nasmaak overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Wolvega. De Snekers zagen in de laatste minuut van de wedstrijd een 2-3 voorsprong in Wolvega gedevalueerd worden tot een gelijkspel waardoor de klimtocht naar boven uit de krochten van de eerste klasse van de zondag competitie een extra zware wordt. Als pleister op de wonde het gegeven dat SVBO, dat (met overigens een wedstrijd minder gespeeld dan de Blues) met een marge van drie punten boven de Snekers staat, verloor van Nieuw-Buinen.

Patrick Zijda opende de score voor de Snekers door een penalty wegens (aangeschoten) hands koelbloedig te benutten; cadeautje. De vreugde was van korte duur want Wolvega kwam er naast en er over dankzij respectievelijk een matig verdedigde voorzet en een razendsnelle counter; 2-1.

In de tweede helft nam Brian Bok de plaats in van Patrick Altenburg en dat zorgde meteen voor gevaar. Een schot op de paal en een vakkundig om zeep geholpen kans alleen voor de keeper van Wolvega gaven enerzijds de honger en ambitie van de Sneker ploeg aan, maar anderzijds de onmacht om te scoren in deze fase van de wedstrijd. Toch was het niet alleen maar ach en wee, want Patrick Zijda trok de stand weer recht met een verwoestend schot van afstand en Marco da Silva bracht het publiek in extase door de Snekers op voorsprong te zetten.

Groot was de vreugde en de race leek gelopen. Het slotoffensief echter van de gastheer loog er niet om. Bas Douma bleek in deze fase zijn gewicht in goud waard en werd bij het schoonhouden van zijn doel enige maken geholpen door de geluksgodinnen. Brian Bok verzuimde alleen voor de keeper de genadeslag uit te delen, waarna Douma in de laatste minuut van de wedstrijd kansloos was bij de tegentreffer van de gastheer, zodat dezen op de valreep een voor LSC wrange remise uit de strijd sleepten.

Bemoedigend gegeven hierbij is dat het vlaggenschip van LSC over een virtuele drempel heen lijkt te zijn gestapt en aantrekkelijk aanvallend voetbal speelde. Wanneer het vizier gedurende de resterende partijen nu ook nog op scherp gaat, dan zit er wellicht nog een kans in dat de Blues zich handhaven in de eerste klasse, zij het dat dat dan via de nacompetitie zal moeten gebeuren. Op dit moment echter staan ze nog in de vuurrode zone voor rechtstreekse degradatie naar de tweede klasse.