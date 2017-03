ONS Boso Sneek pakt in Capelle kostbare punten

Capelle – Drijfnat en besmeurd met modder, maar met een ‘big smile’ op het gezicht liepen de elf van ONS Boso Sneek 1 tegen half vijf van het veld naar de kleedkamer. De omstandigheden mochten dan pure herfst doen vermoeden, de voorspelde opklaringen vanuit het Westen hadden voor de Snekers een andere vorm gekregen: drie kostbare punten in de strijd om lijfsbehoud in de Derde Divisie A; en dat nog wel tegen naaste concurrent vv Capelle.

Na veel strijd, maar met veel inzet koesterden de mannen van Karrenbelt en De Wagt de 0-1 winst, die als een donderslag bij heldere hemel in de 40e minuut tot stand was gekomen.Tot dan toe had vv Capelle, althans optisch, een overwicht gehad. En was het slechts zo af en toe, dat ONS Boso Sneek iets terug kon doen. In de 40e minuut ontfutselde een zeer attente Danny Kampstra het middenveld van de thuisclub op eigen helft de bal, soleerde richting vijandelijk doel, gaf op het juiste moment af naar rechts, waar Yume Ramos klaar stond om met een magnifiek schot keeper Bradley van der Meer in de ‘korte hoek’ te kloppen.

In de tweede helft probeerde vv Capelle van alles om tenminste langszij te komen. In die fase hadden de groen-zwarten veel balbezit, maar was ONS Boso Sneek gevaarlijker. Met een brede glimlach werd na bijna 96 minuten voetbal de thuisreis van 182 kilometer door de Sneker Derde Divisionist aanvaard: missie geslaagd!

door: Jan van der Veen ONS Boso Sneek