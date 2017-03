Wellness-dag bij Reformhuis de Vries Sneek

Je kunt je pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze lezing gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier communiceert via electrische signalen met de rest van ons zenuwstelsel en met onze zintuigen en geeft hormonen af aan ons bloed, die ons hele lichaam, waaronder het afweersysteem beïnvloeden en ons slaap-waakritme en bewustzijnsstaat regelen. De pijnappelklier is de middelaar tussen onze binnen- en buitenwereld en speelt een belangrijke rol in onze gezondheid.

Hierover gaat een lezing in Sneek op vrijdagmiddag 24 maart 2017 en hierbij zullen ook 2 meditatieve oefeningen gegeven worden. Daarna volgen 2 vrijdagworkshops voor verdere verdieping in dit wonder, dat de pijnappelkier is.

De eerste workshop (vr. 21 april, 10:00-17:00 uur) gaat over de rol van de pijnappelklier voor onze gezondheid en voor het bereiken van verchillende bewustzijnsstaten tijdens het waken, slapen en mediteren.

De tweede workshop (vr. 12 mei, 10:00-17:00 uur) gaat over de gevoeligheid van pijnappelklier voor licht en voor invloeden vanuit de ruimte, zoals zonneactiviteit en de kennis over de pijnappelklier in oude culturen.

In beide workshops worden de inleidingen afgewisseld met ontspannende, meditatieve oefeningen ter ondersteuning van de pijnappelkier als orgaan voor persoonlijke ontwikkeling.

Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu (Aarde en Kosmos). Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.

