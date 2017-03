Scholen en bedrijven promoten samen techniek

Sneek – Meer jongeren zouden techniek moeten studeren. Er is namelijk vraag naar goed opgeleide technische vakmensen. Om jongeren meer te enthousiasmeren voor techniek organiseert ROC Friese Poort Sneek daarom samen met scholen uit de regio Zuidwest Friesland

en de brancheorganisaties bouw-, installatie- en metaalindustrie de techniekweek.

Tijdens de techniekweek zijn er verschillende activiteiten voor onder andere leerlingen van het vmbo en de basisscholen, maar ook voor vrouwen in de technische sector. “We vinden het belangrijk dat jongeren weten wat techniek te bieden heeft”, aldus opleidingsmanager Henk Nijholt.

Techniek ook voor vrouwen

Op dinsdag 21 maart start de techniekweek met TechMission. Ongeveer 40 enthousiaste meiden gaan onder leiding van docenten Bouwkunde Femke Gerbrandy en Alie Cnossen aan de slag bij Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Er staan onder andere speeddates met professionals en het oplossen van storingen in het duurzaam doen huis op het programma. Deze dag is vooral bedoeld voor jonge vrouwen (scholieren) die zich oriënteren op een technische baan, maar ook voor vrouwen die op dit moment al een technische opleiding volgen of in de sector werken. Veel banen zijn zeer geschikt voor vrouwen.

Denk aan werkvoorbereiding, begeleiding van klanten of 3D-tekenwerk. Woensdag 22 maart hebben derdejaars vmbo GT-TL leerlingen een techniekdag in Sneek. Ze gaan onder andere op excursie bij twee bedrijven en krijgen voorlichting over de opleidingsmogelijkheden en arbeidsperspectieven.

Basisschoolleerlingen maken kennis met techniek

Op vrijdag 24 maart doen 400 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van 13 basisscholen uit de regio mee aan Technics4U. Doel van Technics4U is dat leerlingen op een plezierige en actieve manier kennismaken met techniek in de praktijk. Deze manifestatie vindt dit jaar plaats bij het Bogerman College in Sneek en wordt samen met ROC Friese Poort, RSG Magister Alvinus, Nordwin College uit Sneek en het Marne College uit Bolsward georganiseerd. De manifestatie wordt geopend door Roelof Louwsma van Omrop Fryslân.

De techniekweek sluit op zaterdag 25 maart af met een open dag van techniekbedrijven uit de omgeving. Basisschoolleerlingen die Technics4U bezochten kunnen dan met hun ouders de veelzijdigheid van techniek ondervinden bij Douma Staal, Friso Bouwgroep, Stork Turbo Blading, Ventura en Metaal2000.