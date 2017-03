Gitaarbouwer Wim Heins heeft definitief afscheid genomen

Ysbrechtum – De zestigjarige Gitaarbouwer Wim Heins uit Ysbrechtum is afgelopen zaterdag aan de gevolgen van longkanker overleden. In september 2016 had GrootSneek een interview met hem in zijn atelier in Ysbrechtum. Onderstaand het integrale interview met (zwart-wit) fotografie van Almar Setz.

Wim Heins: “Het geluk loopt altijd een meter voor je uit”

Wim Heins (60) heeft eind 2015 zijn vier verdiepingen hoge pakhuis/ werkplaats/ winkel aan het Hoogend in Sneek verkocht, de winkelverkoop stopgezet en wijdt zich sindsdien in zijn werkplaats bij zijn idyllisch gelegen woning in Ysbrechtum uitsluitend aan het maken, restaureren, repareren en finetunen van gitaren. Kun je daar je geld mee verdienen dan? Wel als je tot de Nederlandse top behoort en klanten als Jan Akkerman in je bestand hebt.

Het begon allemaal 47 jaar geleden in Wommels waar Wim Heins als zoon van Eppie en Gelke Heins ter wereld kwam. Hij heeft 3 zusters en een broer. Hij raakte als dertienjarige geïntrigeerd door de elektrische gitaar. “Dat was helemaal nieuw voor mij. Had ik nog nooit gezien. Ik vond het magisch en wilde er zelf ook een. Aangezien mijn budget als tiener niet om over naar huis te schrijven was, was de gekochte gitaar ook niet van het hoogste niveau; rommel zeg maar” vult hij zelf aan.

“Ik was een echte doe-het-zelver, gezegend met twee rechterhanden, dus ik bouwde er zelf een. Die was (nog) niet van topkwaliteit, maar wel beter dan dat ding dat ik had gekocht. Belangrijker voor de rest van mijn leven was dat ik het bouwen van gitaren mooi vond om te doen en gaandeweg rolde ik in dat wereldje.”

Uit de hand gelopen hobby

Na een korte tussenstop bij Philips Telecommunicatie Nederland, waar hij telefooncentrales maakte, ging hij op 23-jarige leeftijd naar het conservatorium. “Dat heb ik niet afgemaakt omdat het me allemaal veel te klassiek was. De richting ‘Lichte Muziek’ bestond toen nog niet. Ik kon wel jazz studeren bij jazz-icoon Wim Overgaauw in Hilversum, maar daar heb ik van afgezien omdat we dan naar Hilversum zouden moeten verhuizen en mijn vrouw een goede baan had in Sneek.

De hobby ‘gitaren bouwen’ liep uit de hand en Heins besloot het nuttige met het aangename te combineren en begon in het pandje op het hoekje van de Scharnestraat en de Wijnkanstraat een gitaaratelier, winkel annex werkplaats. Dirk Hakze beschilderde de gevel voor hem tot een markant baken in het gezellige straatje.

Na vier jaar werd het pandje te klein zodat hij zijn intrek nam in een groter pand boven een cd-winkel aan de Suupmarkt. Gitaaratelier Heins had zich dankzij het perfectionisme van Wim Heins inmiddels opgewerkt tot de landelijke top op het gebied van met name elektrische gitaren, zodat elke zichzelf respecterende muzikant een gitaar van Heins moest hebben. En hij ook landelijke topgitaristen in zowel het pop- als het jazzgenre tot zijn vaste klantenkring mocht rekenen. Ook daar zat hij vier jaar, voordat hij verkaste naar het pand waar tegenwoordig Bruidsboutique MariaAnna aan het Kleinzand is gevestigd. Na weer vier jaar kon hij de hand leggen op het karakteristieke pakhuis aan het Hoogend 26, waar hij een zee van ruimte op de vier verdiepingen tot zijn beschikking had. “Dat was voor mij fantastisch, een heerlijke ruimte voor mijn werkplaats, de winkel, houtopslag. Daar heb ik dan ook ruim twintig jaar gezeten, voor ik in 2015 het pand heb verkocht en de winkel heb afgestoten.

Terug naar Ysbrechtum

Hij gooide de oude schuur in de grote tuin van zijn idyllisch gelegen woning achter de dorpswinkel in Ysbrechtum plat en bouwde daar een nieuw atelier. Om zich alleen nog maar te concentreren op het bouwen, restaureren en repareren van gitaren. “De winkel werd een te grote afleidende factor, waardoor ik me niet meer kon concentreren op het bouwen van gitaren”.

Muziek

Heins is daarnaast gitarist in de Ginhouse Blues Band en heeft een brede muzieksmaak. “Zo lang als het maar geen Country and Western is” lacht hij. “Maar ik kan wel geïnspireerd raken door Stevie Ray Vaughn, Jan Akkerman, de Doors, Jimi Hendrix, Nirvana, Red Hot Chili Peppers en ga zo nog maar even door. Maar de meest virtuoze gitaristen vind ik toch jazzgitaristen zoals, om er maar een paar te noemen, John Abercrombie, Jan Akkerman, Duane Allman en Al Di Meola.

Kanker

In december 2015 werd er bij Heins longkanker geconstateerd. Hij kreeg de mededeling dat de levensverwachting een half jaar tot een jaar was. Wat ging er toen door je heen? “Het is natuurlijk geen leuke mededeling, laten we dat vooropstellen. Doordat ik filosofie als tweede hobby heb, veel lees over de grotere verbanden in het leven, besef dat leven en dood twee kanten van hetzelfde muntje zijn, sta ik er vrij laconiek tegenover. Als je de historie van de mens afzet tegen de totale geschiedenis, dan is de mens toch niet meer dan een vliegenpoepje in de oneindige ruimte. Het is voor mij niet zo erg, want ik maak het niet meer mee dat ik er niet meer ben, maar voor mijn vrouw en twee kinderen vind ik het wel erg. Maar de chemo heeft erg goed aangeslagen en er is inmiddels al weer een scan gemaakt, zodat ik eind september hoor hoe het er voor staat. Daarnaast moet je in het nu leven; Kierkegaard zei al zeer treffend: ‘De mens is zo snel op zoek naar geluk dat hij het voorbijloopt’ en in het Taoïsme: ‘Het geluk loopt altijd een meter voor je uit’.

Levensvragen:

Leven = 7

Ik ben een optimist maar ook een realist: ‘Live is hard and than you die’, punt. De mens in zijn algemeenheid is zelfdestructief. Ik leef in het nu en ben best gelukkig.

Persoonlijke Rijkdom = 8,5

Ben ik tevreden over. Ik zie de zaken in een grotere verband. De mens moet zichzelf niet belangrijker maken dan hij is.

Werk = 8

Mijn werk is een prettige manier om aan de kost te komen

Liefde = 9

Dankzij mijn vrouw Jeltsje Zondervan, werkzaam op de afdeling Cardiologie van het Antonius Ziekenhuis, heb ik kunnen doen wat ik heb gedaan. We zijn al 35 jaar samen en 25 jaar daarvan getrouwd.

Vrienden = 8

Heel erg veel vrienden, vooral uit de muziek. Hartverwarmend veel steunbetuigingen.

Toekomst = 8

Hoe verder weg hoe onzekerder het wordt. Maar hoe dan ook, de wereld draait door, met of zonder mij.

Tevredenheid met jezelf = 6

Achteraf kan het altijd anders en beter. Maar ik ben Wim Heins en ben wie ik ben.

Cultuur = 9

Alles is cultuur. Ik ben een echt cultuurmens. Op vakantie moet ik altijd andere culturen en het resultaat daarvan bekijken. Een strandvakantie is voor mij een straf.

Maatschappij = 6

Daar sta ik redelijk sceptisch tegenover. Ik ben a-politiek omdat ik er niet in geloof. Geld heeft de macht en de politiek vormt daar het decor voor.

Wat maakt je gelukkig = 8

Heel clichématig: mijn werk, gezin, lekker eten, lezen, muziek, en het feit dat ik in het nu leef.