Theatermaakster Inez Timmer en zanger/pianist Wiebe Kaspers gaan dit voorjaar een samenwerking aan, en spelen de theaterthriller ‘Stockholm! Of in inkele reis Sabeare’ in huiskamers en kleine podia. Op 16 maart te zien in Culinair Podium Lewinski aan de Waterhoenstraat in Sneek

Het script van deze theatervoorstelling is geschreven door Tjerk Kooistra, winnaar van meerdere Gouden Gurbes voor zijn regie bij het openluchttheater van Jorwert. Kooistra schreef deze theaterthriller speciaal voor dit duo.

Na een internationale musicalcarrière, is Inez Timmer de laatste jaren geregeld in het culturele landschap van Friesland te bekennen. De intieme theatervoorstelling ‘Op alle fronten’ werd in 2015 gehonoreerd met vijf sterren in de Leeuwarder Courant. In datzelfde jaar kwam ze in contact met de jonge zanger/pianist Wiebe Kaspers, die met zijn band WIEBE hun nieuwe album ∆ELTA lanceerde, met een speciale videoclip in 360º, en daarvoor de Klipkar Award in de wacht sleepte bij de Friese Popawards van 2016.

De twee vonden elkaar in het idee huiskamers bij langs te gaan met een theatervoorstelling. Timmer over ‘Stockholm!’: “It is geweldich moai om in stik te spyljen dat op Wiebe en my skreaun is. Hans, like âld as Wiebe, sa’n 25 jier, sit opsluten yn de kelder fan Elske, like âld as ik ûngefear… Tjerk hat it prachtich skreaun, in echte teaterthriller: in ûntfiering yn in húskeamer, in ûngelok mei in maxi cosi, folge troch in wol hiel ferrassende untknoping. En mei nammen om dat yn in húskeamer sa ticht op de minsken te spyljen, is ferdraaid moai om te dwaan.”