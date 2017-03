Snekers winnen 812.500 euro bij Postcode Loterij

Sneek – Maar liefst 25 deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 8605 AV (Valkstraat) in Sneek zijn donderdag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op deze postcode is in de februaritrekking de PostcodeStraatprijs gevallen. In 2016 viel Sneek ook al in de prijzen. Toen viel de PostcodeStraatprijs op postcode 8601 WE.

De volgende bedragen zijn gewonnen:

– 75.000 euro (2 winnaars)

– 50.000 euro (3 winnaars)

– 37.500 euro (1 winnaar)

– 25.000 euro (19 winnaars)

Een winnaar van 50.000 euro wint daarnaast ook een gloednieuwe BMW. Deze auto wordt verloot onder alle winnaars van deze Straatprijs. Hessel is blij verrast: “Ongelooflijk! 50.000 euro én een nieuwe auto. We willen graag de badkamer vernieuwen en een trap renoveren, want we wonen al twintig jaar in ons huis. Dat we ook nog de auto winnen, geweldig.”

Ook Karin is de gelukkige winnaar van 75.000 euro: “De wens van mijn man en mij is om op vakantie te gaan met onze kinderen. Heel fijn dat dat nu kan. Misschien wil ik ook nog de badkamer en keuken laten opknappen.”

Sneek eerder in de prijzen

In 2016 viel Sneek ook al in de prijzen. Toen viel de PostcodeStraatprijs in de meitrekking op postcode 8601 WE (Touwslagersstraat). Een deelnemer won toen 50.000 euro én de auto.

Uitreiking te zien op tv

De uitzending van de uitreiking in de Valkstraat in Sneek is op 24 maart te zien bij ‘Eén tegen 100′ op NPO 1. Het programma start om 21.40 uur.

Fotocredits Roy Beusker Fotografie