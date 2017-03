SKS Terherne en Hardzeildag op dezelfde dag

Sneek – Op woensdag 9 augustus 2017 zal historie worden geschreven als het aan de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen) en KWS (Koninklijke Watersportvereniging Sneek) ligt. Dit is vandaag op de Algemene Ledenvergadering van de SKS bekendgemaakt. Vanuit een positieve insteek zullen de wedstrijden in het kader van de 202de Hardzeildag (Sneekweek) en de SKS competitie deze dag gezeild worden op het Sneekermeer. In het verre verleden vielen de zeilevenementen ook wel eens samen maar nog nooit werd op het huidige niveau samengewerkt. Beide organisaties, die staan voor breed gedragen en zeer gewaardeerde zeilevenementen, worden in praktische zin gesteund door Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaat: bekeken wordt of de mogelijkheid bestaat om op 9 augustus het Prinses Margriet Kanaal ter hoogte van Terherne gedurende enkele uren af te sluiten voor vaarverkeer. Bovendien start de KWS een uur vroeger met de starts op Hardzeildag, terwijl het skûtsjesilen een tot anderhalf uur later begint.

Uniek is dat spannende zeilwedstrijden in diverse klassen open zeilboten worden gehouden in het zelfde wedstrijdwater als waar meteen daarna de historische skûtsjes hun vierde wedstrijd in de reeks van 11 varen. Aan de Hardzeildag nemen gemiddeld zo’n 850 boten deel, de SKS vaart met 14 skûtsjes.

Verwacht wordt dat de unieke combinatie van wedstrijden veel publiek naar het watersportdorp Terherne, het Starteiland en de Snitsermar zal trekken. De SKS competitie is al sinds jaar en dag het drukst bezochte publieks-zeilspektakel ter wereld, op de America’s Cup na. De Sneekweek is wereldwijd het grootste zeilevenement op binnenwater.

Met de garantie van skûtsjes die vanaf de pier bij Terherne en het Starteiland goed zichtbaar zijn, zou het wel eens kunnen zijn dat met de combi een zeilspektakel van wereldformaat wordt gecreëerd.

De start van de zeilwedstrijden in het kader van de Hardzeildag wordt een uurtje vervroegd, om ca. 13.00 is de laatste start. Het Skûtsjesilen begint een uur tot anderhalf uur later dan regulier dus om 15.00 of 15.30 uur in plaats van 14.00 uur.

Tijdens de wedstrijden zal beroeps- en recreatie scheepvaart waarschijnlijk geen gebruik kunnen maken van de vaargeul van het Prinses Margrietkanaal in het Sneekermeer. Er worden dan bufferzones ingericht voor de beroepsvaart en voor de skûtsjevloot en volgers in het snelvaargebied bij Terhorne. Het vaarverkeer wordt op de hoogte gebracht via de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat.