Programma Theater Sneek 15 t/m 19 maart

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Loes Luca, Peter Heerschop, Viggo Waas e.a. met De Ploeg – Try-out

De Ploeg is terug! Dit keer duikt het roemruchte gezelschap van cabaretiers (NUHR) en acteurs (o.a. Loes Luca en Han Römer) in de wereld van de film. Ze ploegen zich in Pilp Fuction door een filmscript over een meisje op zoek naar haar moeder, een groot Hollywood-actrice. Het meisje dwaalt als een Alice door Filmland, komt terecht in bekende filmscènes en staat oog in oog met beroemde filmsterren. Ondertussen ontvouwt zich een fantastische theatervoorstelling die je het liefst ziet met een grote bak popcorn op schoot. Een avond vol spektakel, spanning, liefde en drama zoals je normaal alleen in films ziet! De Ploeg, eindelijk in Dolby Surround en Technicolor.

Cabaret // di 14 maart & wo 15 maart 2017 // 20.15 uur // € 26,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Toneelgroep Maastricht met Porgy Franssen, Karien Noordhoff e.a. met De Advocaat

De advocaat -geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer- vertelt het verhaal van Bram Moszkowicz. Een strafrechtadvocaat uit Maastricht die de beste van Nederland moet worden. Omdat zijn vader de beste was. Een vader die hij niet mag teleurstellen. Een verhaal van verborgen verdriet en de daaruit voortvloeiende permanente ondraaglijke druk om te slagen. Hij wil geen rol spelen in dit verhaal en stapt eruit. Op het hoogtepunt van zijn succes brengt hij zichzelf willens en wetens ten val. Alleen door de grootste teleurstelling in zijn vaders leven te worden, kan er voor de ideale zoon ruimte komen voor zijn eigen, nog te schrijven verhaal.

Porgy Franssen speelt de titelrol in het stuk dat vrijelijk gebaseerd is op het leven en de carrière van Bram Moszkowicz die in 2013 uit het ambt werd gezet. Het stuk is echter geen reconstructie van de werkelijkheid. Pfeijffers De advocaat behoort nadrukkelijk tot het terrein van de fictie.

‘De advocaat is een vijfsterrenvoorstelling’ De Limburger (*****)

‘Dries Vanhegen maakt van zijn rol een juweel van wanhoop en persoonlijke tragiek’ NRC/NRC NEXT (****)

Toneel // do 18 maart 2017 // 20.15 uur // € 22,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Scott & Muriel met The Accidental Illusionists

De met vele internationale prijzen bekroonde artiesten Scott & Muriel komen na een tournee door 24 landen terug in de Nederlandse theaters met een spetterende nieuwe voorstelling.

Een goochelaar goochelt al jarenlang hetzelfde konijn uit zijn hoed totdat er op één dag zowaar iets magisch gebeurt: een heuse vrouw verschijnt in zijn show. Ingelijfd als assistente, neemt zij hem mee in een hilarische wervelwind van almaar gekker wordende situaties. Twee kwetsbare zielen die op het toppunt van de chaos elkaar proberen te vinden.

Een verhaal vol verbazing, onverwachte wendingen, en uiteindelijk, liefde zorgt voor een avondje lekker lachen met grote illusies en kleine wondertjes.

Theatershow // vr 17 maart 2017 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400



Tineke Schouten met T-Splitsing

In Tineke’s nieuwe theatershow kijkt ze nog eens goed naar haar eigen keuzes die ze in de loop van haar leven heeft gemaakt. Hoe is ze eigenlijk cabaretière geworden en waarom geen zangeres, wat ze eigenlijk wilde? Waarom staat ze nog steeds avond na avond op het podium terwijl ze het ook zeer naar haar zin heeft als ze met haar gezin vakantie kan vieren? Het maken van al die keuzes mag soms best vermoeiend zijn, maar Tineke zou Tineke niet zijn als ze er ook niet de humor van inziet. Dus zullen in deze zeer persoonlijke show ook haar bekende typetjes langskomen. Voor vanavond is de keuze op de T-splitsing dan ook makkelijk gemaakt en neem je ‘afslag theater’.

‘T-splitsing misschien wel beste show Tineke Schouten’ AD (*****)

‘Daaraan herken je de grote vakmensen. Die komen op en hebben binnen 25 seconden de zaal te pakken’ Dagblad van het Noorden (****)

Cabaret // za 18 maart 2017 // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Willem Aukema, Jan van der Linden en Kees Nottrot met Topzondag met koffiegeur

Drie toetsenisten gaan deze ochtend de strijd met elkaar aan. Willem Aukema laat de vele facetten van het Hammondorgel horen. Kees Nottrot speelt klassiekers van onder meer Bach en Camille Saint – Saëns. Jan van der Linden improviseert op de twee stukken die voorbij zijn gekomen met alle middelen: van piano en synths tot iPad en zelfs iPhone. In een vloeiende overgang van zachte akoestische klanken naar hedendaags digitaal geweld.

Muziek // zo 19 maart 2017 // 11.30 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, ingang Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Studio 100 met Bumba in Dromenland

Wie kent hem niet? Het grappige clowntje Bumba komt naar het theater bij jou in de buurt! En hij is niet alleen, want Bumba neemt al zijn trouwe vriendjes mee! Bumbalu, Tumbi de olifant, Poppa de aap, Carla de kip, de gekke vogel Kiwi en Baby zijn allemaal van de partij om het feest compleet te maken!

Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar vaste knuffel Bumba. Maar plots komt haar knuffel tot leven en neemt haar mee naar een wereld waar alles mogelijk is. Namelijk naar het Bumbacircus waar Bumba en zijn vriendjes de grappigste avonturen beleven! Een aangepast licht- en geluidsniveau maakt deze show een bijzondere belevenis voor de allerkleinsten.

Familievoorstelling // zo 19 maart 2017 // 14.00 uur & 16.00 uur // € 16,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Let op! Per 1 maart 2017 is heel Cultuur Kwartier Sneek bereikbaar onder één telefoonnummer: 0515 431 400.