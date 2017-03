Patiëntvriendelijker onderzoek baarmoederhalskanker in Sneek

Sneek – Vrouwen die na een afwijkend uitstrijkje voor vervolgonderzoek naar het ziekenhuis worden verwezen, kunnen hiervoor nu terecht op een colposcopiepoli in het Antonius Ziekenhuis Sneek. Op deze nieuwe patiëntvriendelijke poli wordt meteen na het intakegesprek een scopie gemaakt, op de poli zelf. In het verleden werd de intake op de poli gehouden en moest men voor het onderzoek naar een behandelkamer.

Kijkonderzoek

Een colposcopie is een kijkonderzoek van de baarmoedermond, met een aangepaste microscoop, een colposcoop. Doordat het onderzoek direct na het intakegesprek plaatsvindt, is er tussen intake en onderzoek geen wachttijd meer voor de patiënt. Eventueel kan de gynaecoloog ook ter plekke een biopt nemen. Bij een biopt wordt een stukje weefsel weggenomen voor onderzoek. Gynaecoloog drs. Schukken vertelt: “Door deze poli zullen de patiënten sneller geholpen worden.”

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is per januari 2017 vernieuwd. Het uitstrijkje wordt tegenwoordig eerst onderzocht op hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV). hrHPV is het virus dat op lange termijn baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Als het virus niet aanwezig is (HPV-negatief) is er vrijwel geen risico op een voorstadium van baarmoederhalskanker. Is het virus wel aanwezig, dan wordt het uitstrijkje verder onderzocht op afwijkende cellen (PAP classificatie). Naar aanleiding van een afwijkend uitstrijkje kan een patiënt worden verwezen voor een colposcopie.

Baarmoederhalskanker

Alle vrouwen in Nederland van 30 tot 60 jaar krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij dit bevolkingsonderzoek maakt de huisarts of de assistente een uitstrijkje. Een uitstrijkje is een onderzoek van de baarmoedermond, waarbij de huisarts met een borsteltje of spateltje wat slijm afneemt. Het is tegenwoordig ook mogelijk om een zelfafnameset aan te vragen. De patiënte kan dan zelf een HPV-test verrichten en opsturen. Met dit onderzoek kan al vroeg worden ontdekt of een vrouw baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan heeft. Door het opsporen en behandelen van een voorstadium kan baarmoederhalskanker voorkomen worden.